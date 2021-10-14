Будни Агуэро. Аргентинец в полном шоке от ухода Месси, но уже успел забить за Барсу дебютный гол

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро дал большое интервью El Pais, в котором ответил на вопрос по поводу ухода Лионеля Месси из испанского гранда.

"Давайте честно: какой футболист не захочет играть в "Барселоне"? Думаю, большинство игроков хотело бы выступать в этой футболке, независимо от того, насколько хорошо или плохо идут дела у клуба. Да, я перешел с надеждой сыграть с Лео Месси, что будет собрана хорошая команда, что и пытался сделать клуб. Когда мне позвонили, то я подумал: "Мне все равно, сколько мне заплатят. Я в порядке, я буду помогать команде, чем смогу".

"Уход Месси меня шокировал. Это очень плохой момент. Не мог поверить в это, когда узнал. В ту субботу я пошел к нему, попытался помочь ему забыть о том, что произошло. Я видел его состояние, пытался отвлечь его, рассказывал ему о моей киберспортивной команде и наших общих увлечениях".

Видимо, от шока уже аргентинец немного отошел. На днях Серхио Агуэро сыграл свой первый матч в составе "Барселоны". 33-летний футболист провел на поле полчаса в рамках спарринга с "Корнельей" из Сегунды Б (2:2).