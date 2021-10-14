Барселона подписала новый контракт с 18-летним талантом Педри

"Барселона" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что сумма отступных за 18-летнего игрока по новому контракту с "Барселоной" составит € 1 млрд.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за "Барселону", взрослую и олимпийскую сборные Испании.