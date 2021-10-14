  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона подписала новый контракт с 18-летним талантом Педри
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона подписала новый контракт с 18-летним талантом Педри

Испания
Обновлено
(1 голосов)

На игрока возлагают большие надежды

Барселона подписала новый контракт с 18-летним талантом Педри

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что сумма отступных за 18-летнего игрока по новому контракту с "Барселоной" составит € 1 млрд.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за "Барселону", взрослую и олимпийскую сборные Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...