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Барселона подписала новый контракт с Педри. Клаусула составляет 1 млрд евро

Испания
Обновлено
(1 голосов)

На игрока возлагают большие надежды

Барселона подписала новый контракт с Педри. Клаусула составляет 1 млрд евро

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что сумма отступных за 18-летнего игрока по новому контракту с "Барселоной" составит € 1 млрд.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за "Барселону", взрослую и олимпийскую сборные Испании.

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В статье: Барселона Педри
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Комментарии (5)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 18:09
Где-то в Англии усмехнулся Ньюкасл...
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0
0
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Lowdown-truth (Київ)
14.10.2021 в 17:28
А чому не трильйон біткоїнів?
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
14.10.2021 в 17:56
Так, тим більше, що він грає за їжу
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 18:12
тому що для усіляких ПСЖ, манСіті чи Нньюкаслів це не перешкода
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0
0
Іван С (Луцьк)
14.10.2021 в 18:25
Є така штука як фінансовий фейрплей
0
0


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