Испания
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Матч Реал - Атлетик перенесен на неопределенный срок
Причиной стали матчи национальных команд Южной Америки
Фото - La Liga
Высший совет Испании по спорту (CSD) перенес две игры Ла Лиги, пишет Marca.
По информции источника, встречи 9-го тура между "Реалом" и "Атлетиком", а также "Гранадой" и "Атлетико" перенесены из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди национальных команд Южной Америки, которые пройдут 15 октября.
Новая дата проведения матчей пока неизвестна.
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