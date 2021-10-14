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Матч Реал - Атлетик перенесен на неопределенный срок

Испания
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Причиной стали матчи национальных команд Южной Америки

Матч Реал - Атлетик перенесен на неопределенный срок

Фото - La Liga

Новина українською

Высший совет Испании по спорту (CSD) перенес две игры Ла Лиги, пишет Marca.

По информции источника, встречи 9-го тура между "Реалом" и "Атлетиком", а также "Гранадой" и "Атлетико" перенесены из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди национальных команд Южной Америки, которые пройдут 15 октября.

Новая дата проведения матчей пока неизвестна.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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