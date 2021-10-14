Серхи Роберто летом покинет Барселону. Переговоры по новому контракту провалились

Испанский полузащитник " Барселоны " Серхи Роберто покинет клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента, сообщает Onda Cero.

Источник пишет, что руководство каталонского клуба вновь связалось с агентами самых высокооплачиваемых футболистов команды, чтобы попросить сократить зарплаты и помочь клубу с финансами. Жорди Альба, Серхи Роберто и Серхио Бускетс отказались.

Кроме того, переговоры о новом контракте 29-летнего Роберто окончательно зашли в тупик, так как агент футболиста требовал сохранения действующей зарплаты в новом контракте, которая составляет на сегодня 10 млн евро в год.

Оклад хавбека – третий самый высокий в команде. Выше только у упомянутых нами Бускетса и Альбы.

Таким образом, Роберто принял решение покинуть "Барселону" летом 2022 года по окончанию контракта.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше испанской Примеры испанец принял участие в шести матчах "Барселоны", забил два мяча и отдал одну результативную передачу.