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Серхи Роберто летом покинет Барселону. Переговоры по новому контракту провалились

Испания
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Хавбек не идет на уступки в финансовых вопросах

Серхи Роберто летом покинет Барселону. Переговоры по новому контракту провалились

barca

Новина українською

Испанский полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто покинет клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента, сообщает Onda Cero.

Источник пишет, что руководство каталонского клуба вновь связалось с агентами самых высокооплачиваемых футболистов команды, чтобы попросить сократить зарплаты и помочь клубу с финансами. Жорди Альба, Серхи Роберто и Серхио Бускетс отказались.

Кроме того, переговоры о новом контракте 29-летнего Роберто окончательно зашли в тупик, так как агент футболиста требовал сохранения действующей зарплаты в новом контракте, которая составляет на сегодня 10 млн евро в год.

Оклад хавбека – третий самый высокий в команде. Выше только у упомянутых нами Бускетса и Альбы.

Таким образом, Роберто принял решение покинуть "Барселону" летом 2022 года по окончанию контракта.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше испанской Примеры испанец принял участие в шести матчах "Барселоны", забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Onda Cero

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