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Бартомеу: Отпустить Месси из Барселоны было плохим решением – я делал все, чтобы он остался

Испания
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Жозеп на связи

Бартомеу: Отпустить Месси из Барселоны было плохим решением – я делал все, чтобы он остался

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал уход звездного аргентинского форварда в "Пари Сен-Жермен". Цитируют функционера испанские СМИ.

"Куман потерял Месси. Как президент я не хотел, чтобы Месси уходил, и делал все возможное, прикладывал все необходимые усилия, чтобы Лео не покинул клуб. Месси считал, что и для него, и для "Барсы" будет хорошо, если он продолжит сотрудничество".

"Этим летом его отпустили, мне кажется, что это плохое решение. Без Лео в игре команды нужно многое менять. Куман готов, но нужно проявить терпение, чтобы он смог построить команду без лучшего игрока в мире. Сейчас в коллективе много молодых талантов".

Напомним, 10 августа Лионель Месси заключил контракт с "ПСЖ" на два сезона, с опцией продления еще на одну кампанию.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Источник:
Sport.es

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