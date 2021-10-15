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Бартомеу: Отпустить Месси из Барселоны было плохим решением – я делал все, чтобы он остался
Жозеп на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал уход звездного аргентинского форварда в "Пари Сен-Жермен". Цитируют функционера испанские СМИ.
"Куман потерял Месси. Как президент я не хотел, чтобы Месси уходил, и делал все возможное, прикладывал все необходимые усилия, чтобы Лео не покинул клуб. Месси считал, что и для него, и для "Барсы" будет хорошо, если он продолжит сотрудничество".
"Этим летом его отпустили, мне кажется, что это плохое решение. Без Лео в игре команды нужно многое менять. Куман готов, но нужно проявить терпение, чтобы он смог построить команду без лучшего игрока в мире. Сейчас в коллективе много молодых талантов".
Напомним, 10 августа Лионель Месси заключил контракт с "ПСЖ" на два сезона, с опцией продления еще на одну кампанию.
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