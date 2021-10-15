Лапорта: Бартомеу – отчаянный человек, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции по продлению контракта Педри высказался по поводу Жозепа Бартомеу и его вклада в нынешнее бедственное состояние клуба. "Ответственность – на нем", – приводит слова менеджера Europa Press.

"В Бартомеу я вижу отчаянного человека, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы. Ответственность – на нем.

Но я не буду вдаваться в детали, чтобы не портить прекрасный момент подписания контракта с Педри", – заявил Лапорта.

Напомним, что "Барселона" до сих пор должна 130 миллионов евро за трансферы заключенные при президентстве Жозепа Бартомеу. Прошлый финансовый год "сине-гранатовые" завершили с убытками в 480 миллионов евро.