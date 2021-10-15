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Лапорта: Бартомеу – отчаянный человек, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы
Теперь Лапорте это расхлебывать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции по продлению контракта Педри высказался по поводу Жозепа Бартомеу и его вклада в нынешнее бедственное состояние клуба. "Ответственность – на нем", – приводит слова менеджера Europa Press.
"В Бартомеу я вижу отчаянного человека, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы. Ответственность – на нем.
Но я не буду вдаваться в детали, чтобы не портить прекрасный момент подписания контракта с Педри", – заявил Лапорта.
Напомним, что "Барселона" до сих пор должна 130 миллионов евро за трансферы заключенные при президентстве Жозепа Бартомеу. Прошлый финансовый год "сине-гранатовые" завершили с убытками в 480 миллионов евро.
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