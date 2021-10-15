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Лапорта: Бартомеу – отчаянный человек, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы

Испания
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(1 голосов)

Теперь Лапорте это расхлебывать

Лапорта: Бартомеу – отчаянный человек, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции по продлению контракта Педри высказался по поводу Жозепа Бартомеу и его вклада в нынешнее бедственное состояние клуба. "Ответственность – на нем", – приводит слова менеджера Europa Press.

"В Бартомеу я вижу отчаянного человека, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы. Ответственность – на нем.

Но я не буду вдаваться в детали, чтобы не портить прекрасный момент подписания контракта с Педри", – заявил Лапорта.

Напомним, что "Барселона" до сих пор должна 130 миллионов евро за трансферы заключенные при президентстве Жозепа Бартомеу. Прошлый финансовый год "сине-гранатовые" завершили с убытками в 480 миллионов евро.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Жозеп Бартомеу Педри
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Источник:
europapress.es

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Комментарии (1)
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Il Gatto
15.10.2021 в 21:31
«яка усвідомлює магнітуду викликаної їм катастрофи» Хтось не може в мову
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