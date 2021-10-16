Испания
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Защитник Гинтер интересен испанскому топ-клубу
Игрок может сменить клубную прописку
Защитник "Боруссии" из Менхегладбаха и сборной Германии Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании. Подписать игрока собирается "Реал".
Сделка может стать бесплатной для "сливочных", так как контракт защитника с гладбахцами рассчитан до лета следующего года. В то же время трансферная стоимость центрдефа составляет 27 миллионов евро.
Ранее было известно об интересе к защитнику со стороны "Баварии", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".
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Источник:Mundo Deportivo
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