Защитник Гинтер интересен испанскому топ-клубу

Защитник "Боруссии" из Менхегладбаха и сборной Германии Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании. Подписать игрока собирается "Реал".

Сделка может стать бесплатной для "сливочных", так как контракт защитника с гладбахцами рассчитан до лета следующего года. В то же время трансферная стоимость центрдефа составляет 27 миллионов евро.

Ранее было известно об интересе к защитнику со стороны "Баварии", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".