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Защитник Гинтер интересен испанскому топ-клубу

Испания
(1 голосов)

Игрок может сменить клубную прописку

Защитник Гинтер интересен испанскому топ-клубу

Новина українською

Защитник "Боруссии" из Менхегладбаха и сборной Германии Маттиас Гинтер может продолжить карьеру в Испании. Подписать игрока собирается "Реал".

Сделка может стать бесплатной для "сливочных", так как контракт защитника с гладбахцами рассчитан до лета следующего года. В то же время трансферная стоимость центрдефа составляет 27 миллионов евро.

Ранее было известно об интересе к защитнику со стороны "Баварии", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Реал (Мадрид) Маттиас Гинтер
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Источник:
Mundo Deportivo

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