Примера. Ла Реал - единоличный лидер, Леванте и Хетафе все еще без побед

"Реал Сосьедад" даже без своего травмированного лидера Микеля Оярсабаля одолел "Мальорку" и возглавил таблицу.

В первом тайме "Мальорки" вообще не было на поле, но "Ла Реалу" не хватало остроты. Был удар Наварро со средней, была корявая попытка Мерино после углового, был отмененный из-за офсайда гол Исака - и все. С Оярсабалем точно было бы больше.

Впрочем, даже так гол назревал, но арбитр Гонсалес Фуэртес внес коррективы в игру, удалив Муньоса за вторую желтую. До этого судья принял еще 3-4 спорных решения в пользу "Мальорки", так что весь второй тайм "Аноэта" его освистывала.

"Мальорка", тем временем, атаковала, но реальных шансов было всего два - удар Ндиая выше ворот и гол Анхеля, который справедливо отменили из-за игры рукой.

45'56'' - Aihen Muñoz is the @RealSociedadEN 's player to be sent off latest in a first half of a single #LaLiga game (45'56'') since Cifu vs Sevilla in December 2005 (46'12''). Handkerchief #RealSociedadMallorca pic.twitter.com/5koeYmju2A

Все шло к нулевой ничьей, но "Сосьедаду" в этом сезоне просто невероятно везет. В одной из немногочисленных вылазок на 90-й минуте Лобете с рикошетом поразил ворота, чем шокировал гостей, которые уже бросили играть.

В таблице "Ла Реал" как минимум на неделю поднялся на чистое первое место с 20 очками, опередив "Реал" и "Атлетико" на 3 балла; у "Мальорки" 13-е место и 11 очков.

9-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Лобете, 90

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос - Гевара (Субименди, 46), Мерино - Янузай (Лобете, 66), Наварро (Горосабель, 46), Порту (Субельдия, 90+2) - Исак (Серлот, 67)

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо, Оливан - Батталья (Севилья, 62), де Галларета (Баба, 77) - Дани Родригес, Ли Кан Ин (Мбула, 86), Ндиай (Ниньо, 63) - Анхель (Абдон, 76)

Предупреждения: Муньос, 14, Порту, 45+3 - Батталья, 42, Анхель, 45+3, Дани Родригес, 85

Удаление: Муньос, 45+1

Обе команды после проваленного старта сезона сменили тренеров. "Леванте" вывел на матч Хавьер Перейра, а не Пако Лопес, тогда как "Хетафе" уволил Мичела и назначил Кике Флореса. На игре, однако, кадровые изменения не сказались.

И те, и другие играли стерильно, создавали мало острых ситуаций и, кажется, боялись проиграть больше, чем хотели выиграть. Опасных ударов было мало: в первом тайме у "Хетафе" с ближней штанги едва не забил Тимор; "Леванте" отвечал зачастую неточными попытками Сольдадо, де Фрутоса и Мелеро.

После перерыва тренеры пытались усилить атаку заменами, но тщетно. Сольдадо, восстановившийся после травмы, не понимал своих хавбеков. Также по потенциалу "Леванте" ударили травмы Барди, Постиго, Мальсы, Кампаньи.

5 - Only Stade Bretois 29 ???????? (four) has won less games than Levante ???????? & Getafe ???????? (five for each one) in the Top 5 European Leagues between the teams have been the two seasons in the Top-Flight. Shortage#LaLiga pic.twitter.com/pfCKkQMg4c