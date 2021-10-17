Зидан: Бензема заслужил Золотой мяч в этом году. Он умеет делать на поле всё

Экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий о будущей церемонии вручения "Золотого мяча".

"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все.

Карим выше остальных, и я надеюсь, что его наградят "Золотым мячом". Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", – сказал Зидан в интервью.