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Зидан: Бензема заслужил Золотой мяч в этом году. Он умеет делать на поле всё

Испания
(1 голосов)

Тренер считает своего экс-подопечного фаворитом

Зидан: Бензема заслужил Золотой мяч в этом году. Он умеет делать на поле всё

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий о будущей церемонии вручения "Золотого мяча".

"Бензема заслужил "Золотой мяч" в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все.

Карим выше остальных, и я надеюсь, что его наградят "Золотым мячом". Сейчас он выше неба. Я бы отдал "Золотой мяч" ему", – сказал Зидан в интервью.

Церемония награждения "Золотым мячем" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Foot Mercato

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2021 в 14:39
Французський золотий м'яч французи хотіли б віддати своєму). Як на мене, то краще хай би був Бензема (чи Левандовськи), чим Мессі (вкотре незаслужено) за перемогу в кубку Півд.Америки.
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