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Барселона хочет как можно скорее продлить контакт со своим талантом
Клуб форсирует события
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Каталонская "Барселона" собирается продлить контракт с вингером Анссумане Фати, и сделать это как можно скорее.
Действующий контракт Фати - до 2022 года. Хоть у клуба и есть односторонняя возможность продлить его еще на два года, он не хочет этого делать. Речь о том, чтобы договориться об условиях, устраивающих обе стороны.
Каталонцы намерены закрыть сделку до ближайшего матча с "Реалом", который состоится 24 октября. Таким образом клуб хочет поднять дух фанатов.
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Источник:Mundo Deportivo
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