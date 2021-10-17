Барселона хочет как можно скорее продлить контакт со своим талантом

Каталонская "Барселона" собирается продлить контракт с вингером Анссумане Фати, и сделать это как можно скорее.

Действующий контракт Фати - до 2022 года. Хоть у клуба и есть односторонняя возможность продлить его еще на два года, он не хочет этого делать. Речь о том, чтобы договориться об условиях, устраивающих обе стороны.

Каталонцы намерены закрыть сделку до ближайшего матча с "Реалом", который состоится 24 октября. Таким образом клуб хочет поднять дух фанатов.