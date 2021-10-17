Куман: Мы понимаем, что Барсе нужно брать 6 очков в матчах с Динамо в ЛЧ

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

"Ла Лига или Лига чемпионов? Самый важный матч - следующий. Наша ситуация в чемпионате Испании очень зависит от результатов встреч с "Валенсией" и "Реалом". Мы понимаем, что нам нужно брать 6 очков в матчах с "Динамо" в Лиге чемпионов. Нас ожидает очень интересная неделя", - сказал наставник "блауграны".

За 7 дней "сине-гранатовые" сыграют в рамках Ла Лиги против "Валенсии" и мадридского "Реала", а также встретятся с командой Мирчи Луческу в ЛЧ.

После двух туров главного еврокубка у "Барсы" ноль очков - каталонцы проиграли "Бенфике" и "Баварии".