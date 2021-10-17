Реал собирается продлить контракт с Бензема до 2023-го года

Мадридский "Реал" собирается продлить контракт с Каримом Бензема уже до конца текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023-го года.

Сообщается, что нападающий является ключевым в проекте "Реала" на ближайшие годы, и его будущее никак не будет зависеть от трансфера Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Бензема провел 8 матчей в Ла Лиге, забил 9 голов и отдал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.