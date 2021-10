Примера. Первое поражение Вильярреала, Севилья и Райо не теряют темпа

"Райо Вальекано" в очередной раз показал, что играет он намного лучше, чем обещает его платежка. "Эльче" как мог сопротивлялся, но 1:2 - это еще хороший для него счет.

Гостям не помог даже быстрый гол, который плотным ударом с разворота забил Лукас Бойе. "Райо" перехватил инициативу и вскоре отыгрался благодаря навесу на дебютанта Ла Лиги Марио Эрнандеса.

В дальнейшем у "Райо" было еще 4-5 удобных шансов, чтобы забить второй мяч, тогда как "Эльче" имел только шикарный угловой в створ ворот от Пьятти и все.

5 - Rayo Vallecano's Oscar Trejo has been involved in five goals in eight LaLiga 2021/22 games (two goals and three assists), as many as in his previous season in the competition (one goal and four assists in 26 appearances in 2018/19 term). Inspired. pic.twitter.com/tfzkmjewkf — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2021

Гол назревал, и в итоге его забил вышедший на замену француз Рэнди Нтека - ему удался ювелирный удар из-за пределов штрафной.

В таблице благодаря победе команда Андони Ираолы поднялась на 4-е место с 16 очками; у "Эльче" 14-е место и 9 баллов.

9-й тур. Мадрид. "Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Эльче" - 2:1

Голы: Марио Эрнандес, 26, Нтека, 65 - Бойе, 14

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес (Кевин Родригеш, 74), Савельич (Мараш, 83), Катена, Фран Гарсия - Паласон, Валентин, Комесанья (Сисс, 84), Альваро Гарсия - Трехо (Унаи Лопес, 73) - Гвардиола (Нтека, 62)

"Эльче": Касилья - Паласиос, Верду, Бигас, Хосема (Мохика, 78) - Пьятти (Лукас Перес, 65), Маскарель, Гумбау (Хосан, 65), Фидель (Каррильо, 79) - Бойе, Бенедетто (Гути, 65)

Предупреждения: Унаи Лопес, 81, Альваро Гарсия, 90+1 - Гумбау, 28, Касилья, 90+4

"Севилья" ворвалась в ТОП-3, показав на удивление сонный и медленный футбол. Гол по такой игре выглядел истинным чудом.

"Сельта" не была слабее сегодня - она точно так же вяло перекатывала мяч, создала те же полтора момента за 90 минут. Исход встречи решили два фактора - везение и индивидуальное мастерство.

В первом тайме команды по разу опасно ударили по воротам - у "Сельты" прямо в Буну пробил Денис Суарес; "Севилья" чуть ранее разразилась несложным выпадом Ракитича.

Еще один обмен моментами произошел в начале второй половины, и он как раз все и решил. Санти Мина, вывалившись на ворота после идеального паса Аспаса, пробил в штангу, тогда как Рафа Мир спустя несколько минут с близкого расстояния не ошибся - 0:1.

0-1 - @SevillaFC_ENG have won 1-0 in nine #LaLiga games away from home under Julen Lopetegui, more than any other side in the Top 5 European League since 2019/20 season. Profitability#CeltaSevillaFC #WeareSevilla pic.twitter.com/GTnvyi35YL — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2021

В защиту команд скажем, что "Севилье" было сложно без латиноамериканцев, которые еще не вернулись из сборных; "Сельта" же весь сезон страдает от дефицита кадров, а тут еще и Тапиа выбыл. В этих обстоятельствах ждать искрометного футбола было глупо.

В таблице "Нервион" благодаря победе догнал "Реал" и "Атлетико", имея 17 очков и матч в запасе. У "Сельты" по-прежнему 16-е место и 7 баллов.

9-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Севилья" - 0:1

Гол: Рафа Мир, 54

"Сельта": Дитуро - Мальо, Айду, Мурильо, Галан - Бельтран (Тиаго Гальярдо, 81) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Серви, 73) - Аспас, Мина

"Севилья": Буну - Навас, Фернандо, Рекик, Аугустинссон - Жордан (Оскар, 73), Гудель, Ракитич (Сусо, 53) - Окампос (Акунья, 73), Рафа Мир (Ламела, 66), Оливер (Дилейни, 53)

Предупреждения: Браис Мендес, 2, Аспас, 88 - Ракитич, 11, Навас, 38, Жордан, 62

"Вильярреал" сенсационно потерпел первое поражение в чемпионате. Теперь в Примере не осталось команд, которые бы не проигрывали в сезоне-2021/22.

"Желтая субмарина" сама виновата - она провалила первый тайм. "Осасуна" до перерыва действовала динамичнее и заслужено повела в счете - Торро вколотил гол после навеса и скидки.

Да, у команды Эмери были шансы отыграться, как, например, удар под перекладину от Тригейроса, но все же это был не тот "Вильярреал", к которому мы привыкли. "Тот самый" вышел на поле лишь во втором тайме.

Тут уже "Осасуне" пришлось тяжко, и она еле отбивалась от настырных атак хозяев, собиравших усилиями Коклена все подборы на чужой половине. Гол "Вильярреала" стал настоящим украшением тура - Жерар Морено с лету, положив корпус, вогнал мяч в сетку, напомнив исторический гол Зидана в ворота "Байера".

651 - Ezequiel Ávila ???????? has scored in @LaLigaEN 651 after the 5th January 2020 vs Celta de Vigo at Balaídos when the Argentinian became the @caosasuna_en Top Scorer after 19 opening games in the competition this century (nine goals). Chimy#VillarrealOsasuna pic.twitter.com/jlpdZ78yrT — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2021

В дальнейшем у "Подводников" хватало шансов, чтобы побеждать - чего стоит хотя бы штанга от Педрасы. Но вместо этого "Вильярреал" проиграл. Аисса Манди, менявший сегодня Рауля Альбиоля, ошибся и вывел на свои ворота Чими Авилу - конечно, аргентинец забил.

У "Осасуны" после 9 туров (внимание!) 17 очков, как и у "Реала", "Атлетико" и "Севильи". У "Вильярреала" 11 очков и матч запасе.

9-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Осасуна" - 1:2

Голы: Жерар Морено, 55 - Торро, 26, Авила, 87

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 46) - Парехо, Капу (Коклен, 46), Тригейрос (Чуквезе, 78) - Пино (Мой Гомес, 78), Жерар Морено, Данжума (Алькасер, 78)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Рубен Гарсия (Хави Мартинес, 69), Монкайола (Ойер, 89), Торро, Брашанац, Ману Санчес - Кике (Авила, 82)

Предупреждения: Капу, 33 - Эррера, 30, Давид Гарсия, 54, Унаи Гарсия, 60, Торро, 86, Авила, 88