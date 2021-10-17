  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фати вышел в старте Барсы впервые с ноября 2020 года и сразу забил
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фати вышел в старте Барсы впервые с ноября 2020 года и сразу забил

Испания
(1 голосов)

Ансу поразил ворота "Валенсии"

Фати вышел в старте Барсы впервые с ноября 2020 года и сразу забил

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 9-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" дома играет против "Валенсии" (2:1 - второй тайм).

Первый гол "блауграны" в этом поединке забил вингер Ансу Фати - испанец поразил ворота "летучих мышей" на 13-й минуте встречи после передачи Мемфиса Депая.

Таким образом, новая "десятка" "Барсы" отметился забитым мячем, выйдя в стартовом составе впервые с ноября 2020-го года - тогда Фати получил тяжелую травму колена.

После возвращения 18-летний Ансу отметился 2 голами в 4 играх.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...