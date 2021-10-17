Фати вышел в старте Барсы впервые с ноября 2020 года и сразу забил

В матче 9-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" дома играет против "Валенсии" (2:1 - второй тайм).

Первый гол "блауграны" в этом поединке забил вингер Ансу Фати - испанец поразил ворота "летучих мышей" на 13-й минуте встречи после передачи Мемфиса Депая.

Таким образом, новая "десятка" "Барсы" отметился забитым мячем, выйдя в стартовом составе впервые с ноября 2020-го года - тогда Фати получил тяжелую травму колена.

После возвращения 18-летний Ансу отметился 2 голами в 4 играх.