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Куман – о 3:1 с Валенсией: Заслуженный успех. Правда, если пропускаешь так быстро, то проблема в психологии
Рональд на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал победу над "Валенсией" (3:1) в рамках чемпионата Испании. Цитируют голландца Marca и Goal.com.
"Это правда, что у нас есть неделя с тремя домашними играми. Нужно отметить настрой команды, несмотря на то, как начался матч. Мы хорошо отреагировали и заслуженно победили. Если пропускаешь так быстро, то, значит, проблема в психологии. Мы постараемся вывести Фати на пик формы. Мы договорились с медиками, что заменим его, чтобы не перегрузить. Нам не хватало таких игроков, как он – быстрых, умеющих играть один в один. Я не видел повтор пенальти, не могу комментировать этот момент".
"Коутиньо выступил отлично. Благодаря его качествам мы смогли лучше контролировать игру. Он знает, как забивать голы. Я всегда верил в бразильца, он тоже улучшает свои кондиции".
"Барселона" набрала 15 очков в 8 турах Ла Лиги и находится на 7-м месте в турнирной таблице. "Валенсия" (12) – на 9-й строчке. Для Коутиньо это первый гол в сезоне, а также первый забитый мяч с 29 ноября 2020 года. Первую половину 2021 года хавбек пропустил из-за травмы.
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