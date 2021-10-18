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Модрич о Золотом мяче: Я надеюсь Бензема выиграет
Карим набрал невероятную форму
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич высказался об ожиданиях от вручения Золотого мяча в этом году. "Бензема всегда выступал на высшем уровне, взял трофей со сборной Франции, что тоже немаловажно", – приводит слова Модрича газета Marca.
"Посмотрим, есть несколько кандидатов. Бензема – один из них, и я надеюсь, что он выиграет. Он этого заслуживает из-за того, как он играл в этом году, и из-за своей карьеры.
Он всегда выступал на высшем уровне, взял трофей со сборной Франции, что тоже немаловажно.
Он точно один из претендентов. Надеюсь, Карим выиграет", – сказал обладатель Золотого мяча-2018.
Напомним, что вручение Золотого мяча пройдет 29 ноября в парижском театре Шатле. В 2019 году именно здесь Месси получил свой 6 золотой мяч.
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