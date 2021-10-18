Хавьер Тебас о Суперлиге: Нужно ли создавать турниры, чтобы у игроков стало 10 Феррари вместо 7?

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал идею создания Суперлиги. "Это (супертурниры) противоречит любым этическим соображениям", – приводит цитату Тебаса газета Marca.

"Атлетико" подписался на это в пятницу, а в понедельник уже вышел из проекта. "Барселона" с руководством, которое уходило через месяц, подписалась за сутки до этого.

Флорентино Перес сказал что-то вроде того, что мы увидим, как они распределяют деньги среди всех остальных. Проект Суперлиги уже мертв, но еще существует проект доминирования и контроля больших клубов в футболе.

Они хотят супертурниров между ними, и это идет вразрез с принципами национальных чемпионатов. Это противоречит любым этическим соображениям.

Нужно ли создавать турниры для того, чтобы платить игрокам еще больше, чтобы у них стало 10 Феррари вместо 7? Мы что-то делаем не так, если индустрия приносит выгоду только 150 топ-игрокам", – заявил Тебас во время дебатов, организованных португальской лигой.

Напомним, что в сентябре мадридский суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-учредителей Суперлиги, так как взыскания и действия европейской футбольной ассоциации признали незаконными.