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Сити хочет получить за Стерлинга 80 миллионов евро

Испания
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"Барселоне" будет тяжело подписать англичанина

Сити хочет получить за Стерлинга 80 миллионов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Манчестер Сити" намеревается выручить с продажи Рахима Стерлинга 80 миллионов евро, сообщает Marca. Вингер является приоритетной трансферной целью "Барселоны".

"Блаугране" будет крайне сложно осуществить этот переход. Ранее сообщалось, что "Барселона" может попробовать арендовать Стерлинга зимой с обязательством выкупа.

Напомним, что у "Барселоны" 480 миллионов евро убытков за прошедший финансовый год. Также недавно клуб оформил ещё один кредит на 500 миллионов евро и намеревается продать студию по производству контента за 100.

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В статье: Барселона Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Источник:
marca.com

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