Сити хочет получить за Стерлинга 80 миллионов евро

"Манчестер Сити" намеревается выручить с продажи Рахима Стерлинга 80 миллионов евро, сообщает Marca. Вингер является приоритетной трансферной целью "Барселоны".

"Блаугране" будет крайне сложно осуществить этот переход. Ранее сообщалось, что "Барселона" может попробовать арендовать Стерлинга зимой с обязательством выкупа.

Напомним, что у "Барселоны" 480 миллионов евро убытков за прошедший финансовый год. Также недавно клуб оформил ещё один кредит на 500 миллионов евро и намеревается продать студию по производству контента за 100.