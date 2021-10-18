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Сити хочет получить за Стерлинга 80 миллионов евро
"Барселоне" будет тяжело подписать англичанина
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Сити" намеревается выручить с продажи Рахима Стерлинга 80 миллионов евро, сообщает Marca. Вингер является приоритетной трансферной целью "Барселоны".
"Блаугране" будет крайне сложно осуществить этот переход. Ранее сообщалось, что "Барселона" может попробовать арендовать Стерлинга зимой с обязательством выкупа.
Напомним, что у "Барселоны" 480 миллионов евро убытков за прошедший финансовый год. Также недавно клуб оформил ещё один кредит на 500 миллионов евро и намеревается продать студию по производству контента за 100.
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