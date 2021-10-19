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Хоакин – первый в 21-м веке футболист, оформивший результативную передачу в Примере в возрасте 40+
Потрясающий ветеран
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес сделал голевую передачу в поединке 9-го тура чемпионата Испании в матче с "Алавесом" (1:0). 40-летний вингер ассистировал Борхе Иглесиасу, он забил единственный гол в рамках поединка (89-я минута).
Таким образом, как сообщает статистический портал Opta, в возрасте 40 лет и 89 дней Хоакин стал первым игроком лиги в XXI веке, отдавшим результативную передачу в рамках 40+.
1 - Against Alavés, @RealBetis_en's Joaquín Sánchez ???????? has become the first player at the age of 40 to assist a goal in @LaLigaEN in the 21st century (40 years and 89 days). Great. pic.twitter.com/aEvtEouuHM— OptaJose (@OptaJose) October 18, 2021
Ранее Хоакин выступал за "Валенсию", "Малагу" и "Фиорентину". Он начинал карьеру в "Бетисе", вернулся в клуб в 2015 году.
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