Хоакин – первый в 21-м веке футболист, оформивший результативную передачу в Примере в возрасте 40+

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес сделал голевую передачу в поединке 9-го тура чемпионата Испании в матче с "Алавесом" (1:0). 40-летний вингер ассистировал Борхе Иглесиасу, он забил единственный гол в рамках поединка (89-я минута).

Таким образом, как сообщает статистический портал Opta, в возрасте 40 лет и 89 дней Хоакин стал первым игроком лиги в XXI веке, отдавшим результативную передачу в рамках 40+.

1 - Against Alavés, @RealBetis_en's Joaquín Sánchez ???????? has become the first player at the age of 40 to assist a goal in @LaLigaEN in the 21st century (40 years and 89 days). Great. pic.twitter.com/aEvtEouuHM