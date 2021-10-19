  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хоакин – первый в 21-м веке футболист, оформивший результативную передачу в Примере в возрасте 40+
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоакин – первый в 21-м веке футболист, оформивший результативную передачу в Примере в возрасте 40+

Испания
(1 голосов)

Потрясающий ветеран

Хоакин – первый в 21-м веке футболист, оформивший результативную передачу в Примере в возрасте 40+

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес сделал голевую передачу в поединке 9-го тура чемпионата Испании в матче с "Алавесом" (1:0). 40-летний вингер ассистировал Борхе Иглесиасу, он забил единственный гол в рамках поединка (89-я минута).

Читайте такжеПримера. 40-летний Хоакин выручил Бетис, Эспаньол уже в ТОП-10
Читайте также"Похмелье". Ветеран Хоакин отметил юбилей и пропустил спарринг с Вулвз, причина попала в протокол

Таким образом, как сообщает статистический портал Opta, в возрасте 40 лет и 89 дней Хоакин стал первым игроком лиги в XXI веке, отдавшим результативную передачу в рамках 40+.

Ранее Хоакин выступал за "Валенсию", "Малагу" и "Фиорентину". Он начинал карьеру в "Бетисе", вернулся в клуб в 2015 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бетис (Севилья) Хоакин Санчес Борха Иглесиас Алавес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...