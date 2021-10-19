"Нужен был игрок, который создает пространство". Бартомеу объяснил, почему Барса не подписала Мбаппе

Экс-президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу признался, что "сине-гранатовые" могли подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе еще в период выступлений француза за "Монако". Цитирует функционера издание AS.

"Мы могли его подписать. Правда, тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, который создает пространство. Да, некоторые из тех игроков, которых мы купили за большие деньги, не оправдали ожиданий, но в футболе такое случается. Когда мы подписали Усмана и Коутиньо, все нам аплодировали. Коутиньо пришел, потому что Иньеста уходил. Он был лучшим игроком АПЛ. Дембеле пришел из-за ухода Неймара".