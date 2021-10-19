Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нужен был игрок, который создает пространство". Бартомеу объяснил, почему Барса не подписала Мбаппе
Еще раз?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу признался, что "сине-гранатовые" могли подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе еще в период выступлений француза за "Монако". Цитирует функционера издание AS.
"Мы могли его подписать. Правда, тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, который создает пространство. Да, некоторые из тех игроков, которых мы купили за большие деньги, не оправдали ожиданий, но в футболе такое случается. Когда мы подписали Усмана и Коутиньо, все нам аплодировали. Коутиньо пришел, потому что Иньеста уходил. Он был лучшим игроком АПЛ. Дембеле пришел из-за ухода Неймара".
Мбаппе защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. Действующий контракт Килиана с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. Главный претендент на игрока – мадридский "Реал".
Популярное сейчас
- Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец
- Нестабильный состав, гений Бензема, плюшевый Алаба: кажется, с Анчелотти Реал стал еще уязвимее
- Прийма: Официальная зарплата в Металлурге Д была 8 000 гривен на карточку. Были "черные деньги"
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО