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"Нужен был игрок, который создает пространство". Бартомеу объяснил, почему Барса не подписала Мбаппе

Испания
(1 голосов)

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"Нужен был игрок, который создает пространство". Бартомеу объяснил, почему Барса не подписала Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу признался, что "сине-гранатовые" могли подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе еще в период выступлений француза за "Монако". Цитирует функционера издание AS.

"Мы могли его подписать. Правда, тренеры предпочли Дембеле, потому что им нужен был игрок, который создает пространство. Да, некоторые из тех игроков, которых мы купили за большие деньги, не оправдали ожиданий, но в футболе такое случается. Когда мы подписали Усмана и Коутиньо, все нам аплодировали. Коутиньо пришел, потому что Иньеста уходил. Он был лучшим игроком АПЛ. Дембеле пришел из-за ухода Неймара".

Мбаппе защищает цвета "ПСЖ" с 2017 года. Действующий контракт Килиана с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. Главный претендент на игрока – мадридский "Реал".

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Усман Дембеле Килиан Мбаппе
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Ten0N (Leopolis)
19.10.2021 в 11:22
Говн0лисиус негодует.
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