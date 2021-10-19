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Куман: Думать о выходе в полуфинал или четвертьфинал Лиги чемпионов сейчас ненормально
Но хватит ли сил?
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо" рассказал о ситуации в команде.
"Конечно, мы должны продолжать делать то, что позволило нам обыграть "Валенсию". Команда продемонстрировала хороший уровень. Нужно играть агрессивно и оказывать давление на соперников. Есть аспекты, которые необходимо улучшить.
Соперники в Лиге чемпионов стали сильнее, а мы занимаем не очень высокую позицию в Примере. Не знаю, почему так происходит. Есть команды со сбалансированным составом, с 23 игроками сборных в составе, с лучшей экономической ситуацией, чем у нас. Всё это влияет. Всё зависит от обстоятельств внутри клуба. Думать о выходе в полуфинал или четвертьфинал Лиги чемпионов сейчас ненормально. Нужно требовать победы в завтрашнем матче, это первый шаг. Нужно двигаться постепенно", — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Матч группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" — "Динамо" (Киев) состоится завтра, 20 октября, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
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