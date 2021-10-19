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Агуэро рассказал, почему не взял 10-й номер в Барселоне

Испания
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Он решил отдать его Фати

Агуэро рассказал, почему не взял 10-й номер в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро объяснил, почему отказался от 10-го номера в каталонской команде и выбрал 19-й.

"Это номер, под которым я играл на чемпионате мира среди футболистов до 20 лет. Под ним я играл и в национальной команде. У Месси был десятый номер. Когда Пике и другие люди из клуба стали говорить мне об этом номере, я уже попросил 19-й, — приводит слова Агуэро Football Espana. — Десятка хорошо подходит Ансу Фати. Он молод, у него есть талант, который должен помочь нам".

Ранее испанские СМИ сообщали, что Агуэро не взял 10-й номер в "Барселоне" из-за уважения к бывшему игроку сине-гранатовых Лионелю Месси

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В статье: Серхио Агуэро Барселона
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