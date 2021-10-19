Барса согласовала с Фати новый контракт. Отступные снова миллиард

"Барселона" согласовала контракт с 18-летним вингером Ансу Фати, сообщает Diario Sport. Соглашение будет подписано на 6 лет.

В понедельник вечером директор "Барселоны" Матеу Алемани встретился с агентом игрока Жорже Мендешем. Стороны достигли соглашения о новом контракте до 2027 года.

"Нам пришлось пойти на уступки, но это справедливый контракт. Все сложилось хорошо и для клуба, и для игрока, который будет зарабатывать столько, сколько заслуживает", – сообщил источник в клубе.

Также в соглашении будут прописаны отступные в 1 миллиард евро.

Сообщается, что "блауграна" хотела объявить о продлении контракта с игроком перед "класико", которое состоится в воскресенье.

Читайте также Мендеш начал с Барселоной переговоры по новому контракту Фати

Напомним, что действующий контракт Фати рассчитан до лета 2022 года. Восстановившись после травмы, испанец уже 4 раза выходил на поле, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.