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Барса согласовала с Фати новый контракт. Отступные снова миллиард
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" согласовала контракт с 18-летним вингером Ансу Фати, сообщает Diario Sport. Соглашение будет подписано на 6 лет.
В понедельник вечером директор "Барселоны" Матеу Алемани встретился с агентом игрока Жорже Мендешем. Стороны достигли соглашения о новом контракте до 2027 года.
"Нам пришлось пойти на уступки, но это справедливый контракт. Все сложилось хорошо и для клуба, и для игрока, который будет зарабатывать столько, сколько заслуживает", – сообщил источник в клубе.
Также в соглашении будут прописаны отступные в 1 миллиард евро.
Сообщается, что "блауграна" хотела объявить о продлении контракта с игроком перед "класико", которое состоится в воскресенье.
Напомним, что действующий контракт Фати рассчитан до лета 2022 года. Восстановившись после травмы, испанец уже 4 раза выходил на поле, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
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