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Барса согласовала с Фати новый контракт. Отступные снова миллиард

Испания
(1 голосов)

Сохранили главных звезд

Барса согласовала с Фати новый контракт. Отступные снова миллиард

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" согласовала контракт с 18-летним вингером Ансу Фати, сообщает Diario Sport. Соглашение будет подписано на 6 лет.

В понедельник вечером директор "Барселоны" Матеу Алемани встретился с агентом игрока Жорже Мендешем. Стороны достигли соглашения о новом контракте до 2027 года.

"Нам пришлось пойти на уступки, но это справедливый контракт. Все сложилось хорошо и для клуба, и для игрока, который будет зарабатывать столько, сколько заслуживает", – сообщил источник в клубе.

Также в соглашении будут прописаны отступные в 1 миллиард евро.

Сообщается, что "блауграна" хотела объявить о продлении контракта с игроком перед "класико", которое состоится в воскресенье.

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Напомним, что действующий контракт Фати рассчитан до лета 2022 года. Восстановившись после травмы, испанец уже 4 раза выходил на поле, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати
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Источник:
sport.es

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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.10.2021 в 19:08
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Соколов (Никополь)
19.10.2021 в 18:41
Хотят все долги закрыть и в плюса выйти...вот смехи
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.10.2021 в 19:07
Это ты действительно так думаешь, или это вроде как юмор такой?
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Serega1111 (Киев)
19.10.2021 в 19:50
Это не юмор, это тупизна такая
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