Агуэро рассказал почему отказался от 10-го номера: Десятка подходит Фати

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро объяснил, почему отказался от 10-ки в "блаугране" после ухода Лионеля Месси, сообщает Football Espana.

Также нападающий рассказал почему он в итоге выбрал 19 номер.

"Это номер, под которым я играл на Чемпионате мира среди игроков в возрасте до 20 лет. Под ним я играл и в сборной. У Лео была десятка. Когда Пике и другие люди из "Барсы" стали говорить мне об этом номере, я уже попросил 19-й.

Десятка хорошо подходит Ансу Фати. Он возвращается (после травмы) воодушевленным. Ансу молод, у него есть талант, который должен помочь нам", – сказал Агуэро.

Напомним, что Агуэро дебютировал за "Барселону" в матче Ла лиги против "Валенсии" (3:1) 17 числа. Он вышел на последние 3 минуты, заменив Деста.