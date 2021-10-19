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Агуэро рассказал почему отказался от 10-го номера: Десятка подходит Фати
Скромный
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро объяснил, почему отказался от 10-ки в "блаугране" после ухода Лионеля Месси, сообщает Football Espana.
Также нападающий рассказал почему он в итоге выбрал 19 номер.
"Это номер, под которым я играл на Чемпионате мира среди игроков в возрасте до 20 лет. Под ним я играл и в сборной. У Лео была десятка. Когда Пике и другие люди из "Барсы" стали говорить мне об этом номере, я уже попросил 19-й.
Десятка хорошо подходит Ансу Фати. Он возвращается (после травмы) воодушевленным. Ансу молод, у него есть талант, который должен помочь нам", – сказал Агуэро.
Напомним, что Агуэро дебютировал за "Барселону" в матче Ла лиги против "Валенсии" (3:1) 17 числа. Он вышел на последние 3 минуты, заменив Деста.
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