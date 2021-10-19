  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Агуэро рассказал почему отказался от 10-го номера: Десятка подходит Фати
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агуэро рассказал почему отказался от 10-го номера: Десятка подходит Фати

Испания
(1 голосов)

Скромный

Агуэро рассказал почему отказался от 10-го номера: Десятка подходит Фати

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро объяснил, почему отказался от 10-ки в "блаугране" после ухода Лионеля Месси, сообщает Football Espana.

Также нападающий рассказал почему он в итоге выбрал 19 номер.

"Это номер, под которым я играл на Чемпионате мира среди игроков в возрасте до 20 лет. Под ним я играл и в сборной. У Лео была десятка. Когда Пике и другие люди из "Барсы" стали говорить мне об этом номере, я уже попросил 19-й.

Десятка хорошо подходит Ансу Фати. Он возвращается (после травмы) воодушевленным. Ансу молод, у него есть талант, который должен помочь нам", – сказал Агуэро.

Напомним, что Агуэро дебютировал за "Барселону" в матче Ла лиги против "Валенсии" (3:1) 17 числа. Он вышел на последние 3 минуты, заменив Деста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-espana.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...