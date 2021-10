Гави - не Хави, а, скорее, Иньеста. Пара слов о новом таланте Барселоны

Теми же словами в Ла Масии несколько лет назад нахваливали Карлеса Аленью и Рики Пуча. До национальной сборной они так и не доросли.

Гави же дебютировал в команде Луиса Энрике в 17 лет и 62 дня, побив рекорд, установленный баском Анхелем Субиетой еще перед Гражданской войной в Испании. В полуфинале Лиги Наций тренер доверил школьнику опеку самого Марко Верратти, которого Гави ранее называл "образцом для подражания".

В итоге юниор навязал соперникам 7 единоборств (4 выиграл), совершил 2 обводки, выполнил 47 пасов с точностью 89%. Ну а Верратти пришлось менять уже на 58-й минуте.

Джейми Реднапп, разбиравший матч для Sky Sports, пошутил, мол, надо проверить его свидетельство о рождении, а то что-то не сходится.

Впрочем, уже в финале Лиги Наций против Франции у Гави была более размытая задача, и все встало на свои места. Парень безумно талантлив, но лишь осваивается на высоком уровне и потому подвержен ошибкам. Даже его оптимальная позиция еще не определена - в юниорах он чаще играл "десятку"; на взрослом уровне пробовался и как левый инсайд, и как центральный хавбек.

Год назад в похожей ситуации был Педри - и он в конце концов остановился на амплуа организатора владения. Кажется, ему никогда не надоедает пасовать на ближнего.

Гави - другой. Его игра не лед, а, скорее, пламя, способное поджечь даже самый безнадежный матч. Таким ранее был Андрес Иньеста, автор самого важного гола в истории испанского футбола.

