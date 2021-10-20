Гави - не Хави, а, скорее, Иньеста. Пара слов о новом таланте Барселоны

"Я техничный, ловкий и люблю вбегать в штрафную", - так характеризовал себя 15-летний Гави в интервью клубному YouTube-каналу "Барселоны".

Теми же словами в Ла Масии несколько лет назад нахваливали Карлеса Аленью и Рики Пуча. До национальной сборной они так и не доросли.

Гави же дебютировал в команде Луиса Энрике в 17 лет и 62 дня, побив рекорд, установленный баском Анхелем Субиетой еще перед Гражданской войной в Испании. В полуфинале Лиги Наций тренер доверил школьнику опеку самого Марко Верратти, которого Гави ранее называл "образцом для подражания".

В итоге юниор навязал соперникам 7 единоборств (4 выиграл), совершил 2 обводки, выполнил 47 пасов с точностью 89%. Ну а Верратти пришлось менять уже на 58-й минуте.

Explain the role of gavi vs italy pic.twitter.com/GbTug46rSQ — Stop that gavi (@30GAVI) October 11, 2021

Джейми Реднапп, разбиравший матч для Sky Sports, пошутил, мол, надо проверить его свидетельство о рождении, а то что-то не сходится.

Впрочем, уже в финале Лиги Наций против Франции у Гави была более размытая задача, и все встало на свои места. Парень безумно талантлив, но лишь осваивается на высоком уровне и потому подвержен ошибкам. Даже его оптимальная позиция еще не определена - в юниорах он чаще играл "десятку"; на взрослом уровне пробовался и как левый инсайд, и как центральный хавбек.

Год назад в похожей ситуации был Педри - и он в конце концов остановился на амплуа организатора владения. Кажется, ему никогда не надоедает пасовать на ближнего.

Гави - другой. Его игра не лед, а, скорее, пламя, способное поджечь даже самый безнадежный матч. Таким ранее был Андрес Иньеста, автор самого важного гола в истории испанского футбола.

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В сезон 17-летний хавбек ворвался так же стремительно, как некогда Фати.

Гави обратил на себя внимание выходом на замену против "Баварии", когда за полчаса организовал пару острых атак. Затем он отдал решающую голевую на Рональда Араухо на 90-й минуте игры с "Гранадой".

Матч с "Леванте" - пока лучший для парня в Примере. Гави пять раз обыгрывал соперников, дважды пробил по воротам, выиграл два единоборства и выполнил 50 передач с точностью 88%. "Лягушки" такой прыти не ждали и капитулировали за 15 минут. Луису Энрике этого оказалось достаточно:

"С Италией Гави впервые вышел за сборную, но мы уже знали о нем все. Это ненормально, что он так играет в 17 лет. Он футболист с завидными физическими данными, характером, и он играет в наш футбол. Мне приятно иметь такого игрока в команде. Он не только наше будущее, но и настоящее".

Энрике знал Гави еще с "Барселоны". Более того, Лучо невольно помог "Кулес" заполучить паренька. В 2013-15 годах тот наколотил 96 голов за детские команды "Бетиса" и за ним охотилось пол-Испании. Конечно, Гави выбрал "Барсу" - просто вспомните, как тогда зажигало трио MSN под руководством Энрике. Все дети мира мечтали оказаться на "Камп Ноу".

В большом будущем Гави сомнений не было никогда. Группу Ла Масии, в которой он учился, тренеры за глаза называли "классом Гави" - настолько сильно он отличался от остальных.

Юный хавбек постоянно был в центре внимания - уже в своем первом финале на Torneo Solidario Vicente Ferrer Гави забил победный гол "Эспаньолу", а затем сломал себе нос в столкновении с вратарем.

Дальше был дубль в золотом матче против "Текнофутбола"; за ним гол некогда родному "Бетису" в финале Torneig de Falles. На этом же турнире Гави признали лучшим футболистом.

Группа "Алевин А" благодаря подвигам Гави выиграла все 28 матчей в сезоне-2015/16. За этим последовала победа на La Liga Promises-2016, где уроженец Андалусии забил оба мяча "Барсы" в ворота "Реала" - 2:0, поучаствовав также в разгроме "Атлетико" - 6:1.

Гави был настолько хорош, что год назад, когда ему едва исполнилось 16, тренеры перевели его из команды U-17 сразу в U-19, что в Ла Масии встречается крайне редко.

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"Он невероятно одарен технически, способен менять решение за доли секунды и удачно импровизировать при любых обстоятельствах. Редко можно встретить игрока с такими способностями и таким исполнением", - говорит бывший тренер Ла Масии Франк Артига.

После дебютного выхода в основе в Примере против "Леванте" Гави поблагодарил его и остальных спецов академии, назвав себя "самым счастливым ребенком в мире".

Такова нынешняя "Барса" - команда, где Пике, Бускетсу и Альбе уготована роль менторов для детей, которые только-только делают первые шаги в футболе.

Про Гави сейчас много пишут в контексте обводок, передач, контрактов. Его цена на Transfermarkt взлетела до 25 млн евро всего лишь за две недели - чем не повод для статьи? Но возраст, пожалуй, удивляет наибольше. Футболу, который показывает Гави, нельзя обучить к 17 годам. Такое не под силу даже Ла Масии.

"Он играет и действует инстинктивно. Получив больше опыта, он научится читать игру, станет меньше полагаться на физику. Нельзя спешить - надо дать ему достичь полной зрелости", - говорил Артига перед стартом этого сезона.

Пожалуй, он был прав. Гави учится отбору прямо по ходу матчей; в 6 играх у него 4 желтых карточки. Другой вопрос, что у "Барсы" банально нет выбора. Перед стартом сезона ее зарплатную ведомость урезали до 97 млн евро против 617 у мадридского "Реала". Какой там Холанд, не смешите. Ла Масия - последний спасительный круг, который еще может помочь "Барсе" не утонуть на долгие годы.

Класс’2004, где блистал Гави, называют одним из лучших в новейшей истории "Кулес". Диего Алмейда, Ильяс Ахомах, Анхель Аларкон, Арнау Касас, Алейш Гарридо - не удивляйтесь, если услышите эти фамилии по ходу сезона.

Ну и еще не удивляйтесь, если "Барса" продаст растерявшего форму Френки де Йонга, объединив в полузащите Гави и Педри, которые так напоминают юных Хави и Иньесту.

Ужасный менеджмент лишил каталонцев Месси, Суареса, Неймара, наделал уйму плохих покупок и в конечном итоге поставил на край пропасти. Все, что у них осталось, это идентичность. За неимением других вариантов упор будут делать на нее.