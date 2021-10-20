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Агуэро дебютировал в ЛЧ за Барсу

Испания
(1 голосов)

Спустя 3 дня после дебюта в Ла Лиге

Агуэро дебютировал в ЛЧ за Барсу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Серхио Агуэро вышел на поле на 75 минуте матча "Барселона" – "Динамо Киев" (1:0), сменив Мемфиса Депая. Это его первый матч в Лиге чемпионов за "сине-гранатовых", после летнего перехода из "Сити".

Агуэро уже выходил на поле в составе "Барсы" в матче 8 тура Ла лиги против "Валенсии". Аргентинец в том матче сыграл всего 3 минуты.

Напомним, что Агуэро до последнего времени восстанавливался от травмы берцовой кости. К тренировкам в общей группе он присоединился только на прошлой неделе.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Динамо (Киев)
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