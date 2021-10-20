Официально: Ансу Фати продлил контракт с Барселоной

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати продлил контракт с клубом и не покинет команду следующим летом, сообщает официальный твиттер клуба. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Ансу Фати наконец поставил подпись под новым 6-летним соглашением с "Барселоной". Детали контракта не разглашаются.

Предыдущее соглашение с клубом истекало летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в контракте будут прописаны отступные размером 1 миллиард евро.

Напомним, что недавно "Барселона" также обновила соглашение с Педри до 2026 года. Прописав тот же миллиард отступных.