Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ансу Фати продлил контракт с Барселоной
У фанатов отлегло
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати продлил контракт с клубом и не покинет команду следующим летом, сообщает официальный твиттер клуба. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.
2027#DreamTeen pic.twitter.com/OdgWCB156r— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021
Ансу Фати наконец поставил подпись под новым 6-летним соглашением с "Барселоной". Детали контракта не разглашаются.
Предыдущее соглашение с клубом истекало летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что в контракте будут прописаны отступные размером 1 миллиард евро.
Напомним, что недавно "Барселона" также обновила соглашение с Педри до 2026 года. Прописав тот же миллиард отступных.
Популярное сейчас
- Покер замбийского форварда положил на лопатки Спартак. Лестер везет три очка из России
- С Супрягой на острие. Стартовые составы на матч Барселона - Динамо
- Определилось время начала товарищеского матча сборных Украины и Болгарии
- Лунин может перейти в Боруссию на полноценной основе
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО