Лапорта: Перед матчем с Реалом у меня хорошее предчувствие

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о предстоящей встрече с мадридским "Реалом" в "эль классико".

"В этот раз перед матчем с "Реалом" у меня хорошее предчувствие. Мы выиграли две предыдущие игры, футболисты активно восстанавливаются, Фати и Агуэро уже вернулись, мы играем на домашнем стадионе, при своих трибунах. Я хочу внушить веру фанатам, потому что шоу их ждёт отличное. Если мы обыграем "Реал", будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что "Барселона" выиграет", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, матч 10-го тура испанской Примеры "Барселона" — "Реал" пройдёт 24 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.