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Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы

Испания
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(2 голосов)

Уже третий француз в этом сезоне может отправиться в тюрьму

Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Стало известно, какое наказание запросил прокурор для нападающего "Реала" Карима Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна, сообщает GFFN. Помимо 10 месяцев заключения, французу прийдется выплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Максимальное наказание, которому мог подвергнуться Бензема, – тюремное заключение сроком на 5 лет.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, из-за чего он пропустил победный Чемпионат мира-2018.

Напомним, что судебное заседание по делу о шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны Бензема началось вчера.

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В статье: Карим Бензема Матье Вальбуэна Реал (Мадрид) Национальная сборная Франции
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Комментарии (8)
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Ol-g (Одесса)
21.10.2021 в 20:24
Умовно
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0
0
Мироненко (Полтава)
21.10.2021 в 20:21
10 місяців умовно! Про що тут говорити! Вже крутили, крутили... Нарешті розродилися. Я знаю французьку юриспруденцію, яка дуже сувора... Але тут не справа, а проступок, який носить аморальний характер з трьох сторін.
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0
0
Мироненко (Полтава)
21.10.2021 в 20:15
Отак і роби добро людям! Вальбуена також виявився придурком під час слідства! Карім хотів як краще, попри знайомство з тими, хто вимагав... Не памятаю суму, але для Вальбуени це були смішні гроші. Погано, що Карім став посередником, згоден... Треба було відмовитись: нехай би шантажували самі через анонімні СМС чи звінки...
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
21.10.2021 в 20:06
Вовремя он начал круто играть, а то бы закрыли как жырапу
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0
0
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Барселиниус (землянин)
21.10.2021 в 20:03
Прокатили Каримку мимо ЗМ... Сам виноват. Нех помогать шантажистам.
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+1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2021 в 20:02
10 місяців це не років...
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+1
0
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El_Matador_73 (Одесса)
21.10.2021 в 19:51
Переводить научитесь, грамотеи. 10 месяцев условно и штраф 75 к Евро. Между условно и заключением две большие разницы.
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
21.10.2021 в 19:47
Я думаю, что человек с таким скандалом не заслуживает на золотой мяч
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-2


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