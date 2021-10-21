Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы

Стало известно, какое наказание запросил прокурор для нападающего "Реала" Карима Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна, сообщает GFFN. Помимо 10 месяцев заключения, французу прийдется выплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Breaking | Prosecutor announces they are seeking a 10 month suspended prison sentence for Karim Benzema & a €75k fine. — Get French Football News (@GFFN) October 21, 2021

Максимальное наказание, которому мог подвергнуться Бензема, – тюремное заключение сроком на 5 лет.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, из-за чего он пропустил победный Чемпионат мира-2018.

Напомним, что судебное заседание по делу о шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны Бензема началось вчера.