Прокурор запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы

Стало известно, какое наказание запросил прокурор для нападающего "Реала" Карима Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна, сообщает GFFN. Помимо 10 месяцев заключения, французу прийдется выплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Breaking | Prosecutor announces they are seeking a 10 month suspended prison sentence for Karim Benzema & a €75k fine.