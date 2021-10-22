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Вратарь, ставший кошмаром для болельщиков Шахтера. Сегодня День рождения у Андреса Палопа

Испания
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У "горняков" на него аллергия

Вратарь, ставший кошмаром для болельщиков Шахтера. Сегодня День рождения у Андреса Палопа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрес Палоп Сервера родился 22 октября 1973 года в Валенсии. Испанский вратарь – чемпион Европы 2008 года в составе сборной своей страны (не сыграл ни одного матча). В "Валенсии", воспитанником которой он является, Палоп был дублером Сантьяго Канисареса, а в "Севилье" стал основным голкипером. Также несколько сезонов на старте карьеры защищал цвета "Вильярреала".

15 марта 2007 года в ответном поединке 1/8 финала Кубка УЕФА с донецким "Шахтером" в компенсированное время второго тайма при счете 2:1 в пользу украинской команды, Андрес после розыгрыша углового головой забил гол и сравнял счет. В дополнительное время "Севилья" забила еще один мяч и вышла в следующий раунд турнира.

В финале Кубка УЕФА с "Эспаньолом" в послематчевой серии пенальти Палоп отразил 3 удара, что позволило "Севилье" второй раз подряд выиграть соревнование. Палоп был назван лучшим игроком финального матча. Карьеру завершил резервистом в "Байере".

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В статье: Андрес Палоп Шахтер (Донецк) Севилья
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Serega1111 (Киев)
22.10.2021 в 12:15
Крепкого здоровья и долгих лет жизни, зараза...
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