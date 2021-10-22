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Вратарь, ставший кошмаром для болельщиков Шахтера. Сегодня День рождения у Андреса Палопа
У "горняков" на него аллергия
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрес Палоп Сервера родился 22 октября 1973 года в Валенсии. Испанский вратарь – чемпион Европы 2008 года в составе сборной своей страны (не сыграл ни одного матча). В "Валенсии", воспитанником которой он является, Палоп был дублером Сантьяго Канисареса, а в "Севилье" стал основным голкипером. Также несколько сезонов на старте карьеры защищал цвета "Вильярреала".
15 марта 2007 года в ответном поединке 1/8 финала Кубка УЕФА с донецким "Шахтером" в компенсированное время второго тайма при счете 2:1 в пользу украинской команды, Андрес после розыгрыша углового головой забил гол и сравнял счет. В дополнительное время "Севилья" забила еще один мяч и вышла в следующий раунд турнира.
Un gardien-buteur, on adore tous ça on est d'accord ????— L'UEFA ???????? (@UEFAcom_fr) March 15, 2021
Andrés Palop avec Séville chez le Shakhtar en Coupe #UEFA il y a 1⃣4⃣ ans jour pour jour ???? pic.twitter.com/mzTNu3pKhc
В финале Кубка УЕФА с "Эспаньолом" в послематчевой серии пенальти Палоп отразил 3 удара, что позволило "Севилье" второй раз подряд выиграть соревнование. Палоп был назван лучшим игроком финального матча. Карьеру завершил резервистом в "Байере".
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