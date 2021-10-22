Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ был готов предложить Фати 15 миллионов евро в год и 30 миллионов в виде подписного бонуса
Сохранил верность "Барсе"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" хотел подписать полузащитника "Барселоны" Ансу Фати на правах свободного агента. "Парижане" были готовы предложить 18-летнему испанцу 15 миллионов евро в год после уплаты налогов, а также подписной бонус в размере 30 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Сообщается, что примерно такую же зарплату Фати были готовы платить "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
"ПСЖ" хотел подписать Фати в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб летом 2022 года.
Агент игрока Жорже Мендеш посчитал, что "Барса" – лучший вариант для развития испанца. Фати тоже хотел остаться в Каталонии.
По этой причине сторона футболиста, срок предыдущего контракта которого с "Барсой" истекал летом 2022 года, не проявила интерес к поступившим предложениям и вступила с сине-гранатовыми в переговоры о продлении сотрудничества.
Напомним, что несколько дней назад "Барса" официально объявила о подписании нового соглашения с Фати.
Популярное сейчас
- СМИ: Петраков готов вернуть Гармаша в сборную Украины
- "Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов
- Умер бывший тренер и футбольный эксперт Сергей Морозов
- Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
Новости по теме
- 06:30 Зарубежные Провальный старт Петракова, бомбардирский рекорд Роналду и новая десятка Барсы. Главные новости за 1 сентября
- 13:54 Зарубежные Стало официально известно, кто будет выступать в Барселоне под 10-м номером
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна