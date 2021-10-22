ПСЖ был готов предложить Фати 15 миллионов евро в год и 30 миллионов в виде подписного бонуса

"ПСЖ" хотел подписать полузащитника "Барселоны" Ансу Фати на правах свободного агента. "Парижане" были готовы предложить 18-летнему испанцу 15 миллионов евро в год после уплаты налогов, а также подписной бонус в размере 30 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что примерно такую же зарплату Фати были готовы платить "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

"ПСЖ" хотел подписать Фати в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб летом 2022 года.

Агент игрока Жорже Мендеш посчитал, что "Барса" – лучший вариант для развития испанца. Фати тоже хотел остаться в Каталонии.

По этой причине сторона футболиста, срок предыдущего контракта которого с "Барсой" истекал летом 2022 года, не проявила интерес к поступившим предложениям и вступила с сине-гранатовыми в переговоры о продлении сотрудничества.

Напомним, что несколько дней назад "Барса" официально объявила о подписании нового соглашения с Фати.