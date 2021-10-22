Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суд вынесет решение по делу о шантаже Вальбуена Бенземой 24 ноября
Резонансная история близится к финалу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Уголовный суд Версаля 24 ноября вынесет решение по делу о шантаже бывшего хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна со стороны форварда "Реала" Карима Бензема и еще четырех человек, сообщает L`Equipe. Прокурор просит для форварда 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в 75 тысяч евро.
В пятницу был последний день слушаний, однако итоговое решение суд вынесет только в ноябре.
Игрок не присутствовал на заседании, его подозревают в "соучастии в попытке шантажа". По делу проходят еще четыре человека, для них запросили более суровые наказания.
Напомним, cледствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.
Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018.
Популярное сейчас
- "Ему нужно зачехлить свое "я". Хацкевич прокомментировал игру Влада Супряги
- Рейтинг клубов УЕФА. Заре нужна еще хотя бы ничья, Динамо и Шахтер только опускаются
- "Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов
- Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО