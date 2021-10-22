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Суд вынесет решение по делу о шантаже Вальбуена Бенземой 24 ноября

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Суд вынесет решение по делу о шантаже Вальбуена Бенземой 24 ноября

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Уголовный суд Версаля 24 ноября вынесет решение по делу о шантаже бывшего хавбека сборной Франции Матье Вальбуэна со стороны форварда "Реала" Карима Бензема и еще четырех человек, сообщает L`Equipe. Прокурор просит для форварда 10 месяцев тюрьмы условно и штраф в 75 тысяч евро.

В пятницу был последний день слушаний, однако итоговое решение суд вынесет только в ноябре.

Игрок не присутствовал на заседании, его подозревают в "соучастии в попытке шантажа". По делу проходят еще четыре человека, для них запросили более суровые наказания.

Напомним, cледствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

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Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный чемпионат мира-2018.

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В статье: Карим Бензема Матье Вальбуэна Реал (Мадрид)
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Источник:
lequipe.fr

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