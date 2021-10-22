Примера. Осасуна - Гранада 1:1. Вратарь басков сыграл за соперника

10-й тур чемпионата Испании стартовал с неожиданного результата - "Осасуна" не победила дома кризисную "Гранаду".

Памплонцы все последние недели показывали отличный футбол, добыв 4 победы в 5 последних матчах. "Гранада", в свою очередь, проиграла 3 матча из последних 5. Вдобавок поединок проходил на "Эль Садаре", в логове басков. И все же ничья.

"Осасуна" сама виновата, у нее хватало шансов - и Авила с пределов штрафной стрелял, и Рубен Гарсия совсем немного не успел на кросс Ойера, а Роберто Торрес и подавно бил в пустой угол, но попал в защитника.

Гол, однако, случился всего один - Авила подхватил мяч в штрафной и с левой расстрелял ворота. Таким образом, Чими, пропустивший больше года из-за разрыва связок, отличился во втором туре кряду.

1 year, 9 months and 12 days later...



Chimy Ávila scores again after cruciate ligament surgery on both knees.



That too was a 87th minute winner against Villarreal. ???????? pic.twitter.com/zGtq7eVRV1 — BD Albiceleste ???????????????? (@albiceleste4bd) October 17, 2021

Плохая реализация "Осасуны" подвела ее под монастырь в концовке - сперва грубая обрезка в центре поля обернулась фолом последней надежды от Коте. Конечно, это удаление. Ну а на 90-й минуте нечто невообразимое выдал вратарь Серхио Эррера - он зачем-то вышел далеко в поле во время владения соперника и получил мяч за шиворот.

Вот что значит потеря концентрации - "Осасуна" могла догнать по очкам лидера "Ла Реал", но не воспользовалась шансом. Теперь у нее 18 баллов - и это временное второе место. "Гранада" же с 7 баллами поднялась на 16-ю строчку.

10-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Гранада" - 1:1

Гол: Авила, 45 - Монторо, 90

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Коте - Торро - Роберто Торрес (Хави Мартинес, 79), Ойер (Монкайола, 67), Брашанац (Ману Санчес, 79), Рубен Гарсия (Крус, 79) - Авила (Кике, 67)

"Гранада": Масимиану - Кини (Ариас, 71), Виктор Диас, Абрам, Нева (Эскудеро, 83) - Рочина, Милья, Гоналон (Мончу, 38), Мачис (Монторо, 83) - Бакка (Молина, 71), Суарес

Предупреждения: Видаль, 29 - Абрам, 37, Бакка, 48, Рочина, 50

Удаление: Коте, 74