Примера. Осасуна - Гранада 1:1. Вратарь басков сыграл за соперника

10-й тур чемпионата Испании стартовал с неожиданного результата - "Осасуна" не победила дома кризисную "Гранаду".

Памплонцы все последние недели показывали отличный футбол, добыв 4 победы в 5 последних матчах. "Гранада", в свою очередь, проиграла 3 матча из последних 5. Вдобавок поединок проходил на "Эль Садаре", в логове басков. И все же ничья.

"Осасуна" сама виновата, у нее хватало шансов - и Авила с пределов штрафной стрелял, и Рубен Гарсия совсем немного не успел на кросс Ойера, а Роберто Торрес и подавно бил в пустой угол, но попал в защитника.

Гол, однако, случился всего один - Авила подхватил мяч в штрафной и с левой расстрелял ворота. Таким образом, Чими, пропустивший больше года из-за разрыва связок, отличился во втором туре кряду.

1 year, 9 months and 12 days later...



Chimy Ávila scores again after cruciate ligament surgery on both knees.



That too was a 87th minute winner against Villarreal. ???????? pic.twitter.com/zGtq7eVRV1