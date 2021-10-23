Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 10-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".
Эль Класико, друзья! Возможно, из-за "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", это уже не самая мощная дуэль планеты, однако встреча испанских грандов не может не вызывать интерес болельщиков. "Барса" и "Реал" отлично подготовились к очному поединку благодаря украинским клубам. Кто окажется сильнее? Или будет ничья? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 октября – в 17:10 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Уверенный Металлист 1925, шанс для Гармаша в сборной. Главные новости за 22 октября
- Аллахьяр: Хотел бы поработать под руководством Диего Симеоне
- Цихмейструк: Гармаш заслужил вызов в сборную
- Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО