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Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги

Испания
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Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 10-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

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Эль Класико, друзья! Возможно, из-за "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", это уже не самая мощная дуэль планеты, однако встреча испанских грандов не может не вызывать интерес болельщиков. "Барса" и "Реал" отлично подготовились к очному поединку благодаря украинским клубам. Кто окажется сильнее? Или будет ничья? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 октября – в 17:10 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Эль Класико Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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fokstrot2009 (Харьков)
23.10.2021 в 12:00
А посмотреть где можно?
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