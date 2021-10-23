Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура Ла Лиги

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 10-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Эль Класико, друзья! Возможно, из-за "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", это уже не самая мощная дуэль планеты, однако встреча испанских грандов не может не вызывать интерес болельщиков. "Барса" и "Реал" отлично подготовились к очному поединку благодаря украинским клубам. Кто окажется сильнее? Или будет ничья? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 24 октября – в 17:10 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко