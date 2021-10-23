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Куман продолжит работать в Барсе, даже если проиграет Реалу

Испания
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Об этом заявил президент каталонцев

Куман продолжит работать в Барсе, даже если проиграет Реалу

Barcelona

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Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что главный тренер "блаугарны" Рональд Куман не покинет свою должность, даже в случае поражения от мадридского "Реала".

– Вы будете и дальше доверять тренеру, что бы ни случилось в воскресенье?

– Да-да, конечно, Куман продолжит работу после класико, – рассказал Лапорта.

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"Сине-гранатовые" сыграют против "сливочных" завтра, 24-го октября. Начало встречи - 17:15.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Diario Sport

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