Куман продолжит работать в Барсе, даже если проиграет Реалу

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что главный тренер "блаугарны" Рональд Куман не покинет свою должность, даже в случае поражения от мадридского "Реала".

– Вы будете и дальше доверять тренеру, что бы ни случилось в воскресенье?

– Да-да, конечно, Куман продолжит работу после класико, – рассказал Лапорта.

"Сине-гранатовые" сыграют против "сливочных" завтра, 24-го октября. Начало встречи - 17:15.