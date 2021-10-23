Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - перед Эль Классико: Думаю, мне пора выиграть матч на Камп Ноу
Коуч позитивно настроен перед матчем
Фото: ФК Шахтер Донецк
Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем с "Барселоной" в 10-м туре Ла Лиги.
"Волноваться – это нормально, бояться – иногда тоже. Это хорошие эмоции. Если ты не боишься, то идешь на льва так, будто это кот. Страх – это хорошее чувство.
Также необходима уверенность. Я считаю, что у меня крепкая команда, игроки сильны не только технически и физически, но и психологически.
Иногда есть какая-то боязнь перед матчем, иногда – перед тренировкой, иногда – после. Это частый спутник. Но это хорошее чувство, а не плохое. К счастью, лично я никогда не боюсь, ведь в жизни есть худшие вещи, чем проигрыш в футбольном матче.
Думаю, мне пора выиграть матч на "Камп Ноу". Но это лишь три очка. Нужно биться за каждый балл, не только в играх против "Барсы", если хочется выиграть чемпионат", – сказал Анчелотти.
Популярное сейчас
- Металлист предложил 2 миллиона долларов за бразильского вингера
- Беседин: Пусть называют деревянным. У меня есть определенный стиль игры
- Пятеро футболистов Шахтера не сыграют с Ворсклой. Среди них трое украинцев
- Источник: Суперлига жива. Будет два дивизиона, попасть сможет любой клуб Европы
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО