Анчелотти - перед Эль Классико: Думаю, мне пора выиграть матч на Камп Ноу

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем с "Барселоной" в 10-м туре Ла Лиги.

"Волноваться – это нормально, бояться – иногда тоже. Это хорошие эмоции. Если ты не боишься, то идешь на льва так, будто это кот. Страх – это хорошее чувство.

Также необходима уверенность. Я считаю, что у меня крепкая команда, игроки сильны не только технически и физически, но и психологически.

Иногда есть какая-то боязнь перед матчем, иногда – перед тренировкой, иногда – после. Это частый спутник. Но это хорошее чувство, а не плохое. К счастью, лично я никогда не боюсь, ведь в жизни есть худшие вещи, чем проигрыш в футбольном матче.

Думаю, мне пора выиграть матч на "Камп Ноу". Но это лишь три очка. Нужно биться за каждый балл, не только в играх против "Барсы", если хочется выиграть чемпионат", – сказал Анчелотти.