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Анчелотти - перед Эль Классико: Думаю, мне пора выиграть матч на Камп Ноу

Испания
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(1 голосов)

Коуч позитивно настроен перед матчем

Анчелотти - перед Эль Классико: Думаю, мне пора выиграть матч на Камп Ноу

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед матчем с "Барселоной" в 10-м туре Ла Лиги.

"Волноваться – это нормально, бояться – иногда тоже. Это хорошие эмоции. Если ты не боишься, то идешь на льва так, будто это кот. Страх – это хорошее чувство.

Также необходима уверенность. Я считаю, что у меня крепкая команда, игроки сильны не только технически и физически, но и психологически.

Иногда есть какая-то боязнь перед матчем, иногда – перед тренировкой, иногда – после. Это частый спутник. Но это хорошее чувство, а не плохое. К счастью, лично я никогда не боюсь, ведь в жизни есть худшие вещи, чем проигрыш в футбольном матче.

Думаю, мне пора выиграть матч на "Камп Ноу". Но это лишь три очка. Нужно биться за каждый балл, не только в играх против "Барсы", если хочется выиграть чемпионат", – сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид) Эль Классико
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Источник:
ESPN

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Комментарии (4)
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Red_Cat (Салоники)
23.10.2021 в 20:02
Победа Барсы. с любым счетом.
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hardcorepwnz (Украина)
23.10.2021 в 20:58
Вон с Динамо будет победа с любым счетом, а Камп Ноу уже давно территория Мадрида Там про победы Барселоны в Класико скоро только старики буду вспоминать
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Барселиниус (землянин)
23.10.2021 в 19:52
Такую надменность надо покарать. Вперёд Барса! Канчелотти отсосёт на переполненном Камп Ноу. Всё, харэ, шутки закончились. Завтра вы увидите настоящую Барсу. Белым крысам будет пздц.
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hardcorepwnz (Украина)
23.10.2021 в 20:59
Такими темпами Кумана никогда не уволят, вы полегче с желаниями))
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