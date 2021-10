Примера. Чудесный камбэк Валенсии, ничья Эспаньола, Хоселу тащит Алавес

Вот и разрешай после этого арендованным играть против своих клубов. Ли Кан Ин так старался показать себя, что в пылу борьбы совсем потерял голову и всех подвел.

А начиналось все красиво для "Мальорки". Кореец доминировал на своем правом фланге и за счет дриблинга создал гол для Анхеля. Спустя шесть минут счет был уже 0:2 - это Дани Родригес простреливал, попал в ногу Диахаби, и от француза мяч полетел в ворота.

"Валенсия" провела тройную замену и ринулась отыгрываться, но у нее могло ничего не получиться, если бы Ли Кан Ин в центре не поля не пошел прямой ногой в соперника. Конечно, это удаление.

В меньшинстве островитяне уже только отбивались; "Летучие мыши", в свою очередь, безостановочно атаковали. Были у них и моменты - Элдер Кошта не попал в створ после хорошего смещения в центр; удар Маркоса Андре Рейна еле успел перевести в перекладину.

Таким образом счет 0:2 продержался аж до 90-й минуты, когда фортуна наконец улыбнулась хозяевам. Дальний удар Гонсалу Гедеша подправил кто-то из защитников - и мяч полетел точно в верхний угол. Ну а в самой последней своей атаке "Валенсия" и подавно сравняла счет - Солер подал со штрафного, Маркос Андре скинул, а Хосе Гайя в акробатическом прыжке отправил мяч куда надо. Фантастика!

2 - Valencia's José Gayá has scored two goals on aggregate in his last two LaLiga appearances, only one less than in his previous 207 games in the competition. Run. pic.twitter.com/O3ol0IeC09 — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2021

Характера этой "Валенсии" не занимать, это точно. В таблице, правда, ее дела отнюдь не так хороши - лишь 10-е место и 13 очков. У "Мальорки" на один балл меньше.

10-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Мальорка" - 2:2

Голы: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+8 - Анхель, 32, Диахаби, 38 (автогол)

"Валенсия": Силлессен - Фулькье (Хасон, 75), Паулиста, Диахаби (Альдерете, 46), Гайя - Кошта, Васс, Рачич (Солер, 46), Дуро (Вальехо, 64) - Гомес (Маркос Андре, 46), Гедеш

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо, Оливан - Баба, де Галларета (Батталья, 75) - Антонио Санчес (Хауме Коста, 85), Ли Кан Ин, Дани Родригес (Лаго Жуниор, 75) - Анхель (Ниньо, 63)

Предупреждения: Диахаби, 14, Гомес, 34, Васс, 52, Вальехо, 90+4 - Ли Кан Ин, 31, Оливан, 77, Батталья, 90

Удаления: Ли Кан Ин, 55, Батталья, 90+9

"Кадис" удивительно плох на старте сезона. Даже "Алавес" с его скромными ресурсами разжился тремя очками на "Мирандилье".

Героем встречи стал форвард басков Хоселу, который сделал результат уже на 6-й минуте, когда заработал и реализовал пенальти.

После этого "Кадису" пришлось переходить в наступление, но команда Альваро давно разучилась это делать. Несколько расшевелил южан выстрел через себя от Негредо, который еле отбил Пачеко. За ним последовал шанс Переа, где уже Лагуардия вынес мяч из своих ворот.

Кому-то могло показаться, что "Кадис" дожмет оппонента, но нет. Наоборот, концовка осталась за "Алавесом", который усилиями Хоселу создал еще 2-3 шанса, один из которых - после перехвата на чужой половине - реализовал.

2 - With his two goals against Cádiz, Joselu Mato ???????? has become the second player in @LaLigaEN history to reach 25+ goals for @alaveseng (82 games), after Javi Moreno ???????? (29 goals in 71 games). Punch. pic.twitter.com/H9B3jaMTzA — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2021

В таблице теперь у "Алавеса" 6 очков, у "Кадиса" - 7. Обе команды еле опережают зону вылета.

10-й тур. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Алавес" - 0:2

Голы: Хоселу, 6 (с пенальти), 90+1

"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян, Чуст (Йонссон, 46), Эспино - Сальви (Лосано, 68), Фали Хименес, Аларкон (Алекс, 46), Переа - Негредо, Собрино (Альваро Хименес, 84)

"Алавес": Пачеко - Наварро, Миазга, Лагуардия, Дуарте - Лум, Мойя (Пина, 85) - Пеллистри (Эдгар Мендес, 56), Ману Гарсия (Понс, 57), Риоха (де ла Фуэнте, 77) - Хоселу

Предупреждения: Миазга, 27, Наварро, 67

И все-таки ничья. "Эспаньол" был ближе к победе, но не удержал перевес на последних минутах.

До перерыва каталонцы бегали как-то чересчур вальяжно, за что и поплатились. Капитан "Попугаев" Давид Лопес грубо обрезался на своей половине, и Лукас Бойе его не простил.

"Эспаньол" отреагировал уже на старте второго тайма, забив дважды за минуту. Первый гол - плод индивидуального мастерства Морланеса, которому удался обводящий дальний удар. Второй пришел с прострела Педросы на дальнюю штангу, откуда не промахнулся де Томас.

1 - Raúl de Tomás ???????? has both scored and assisted in the same @LaLigaEN game for the first time (57 games). In total, the striker has been directly involved in 70% of Espanyol's 10 goals in LaLiga 2021/22 (five goals and two assists). Sweet. pic.twitter.com/tEBqYuvMs4 — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2021

После этого гостям оставалось лишь дождаться свистка, но надежности в обороне не хватило. "Эльче" имел 2-3 удобных шанса спасти матч, и одним воспользовался - Дарио Бенедетто был точен с близкого расстояния.

В таблице "Попугаи" остались 11-ми с 13 очками; у "Эльче" - 10 баллов и 14-я позиция.

10-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Эспаньол" - 2:2

Голы: Бойе, 23, Бенедетто, 84 - Морланес, 51, де Томас, 52

"Эльче": Касилья - Баррахан (Милья, 83), Верду, Бигас, Мохика - Фидель, Гути (Паласиос, 82), Маскарель (Моренте, 63), Пасторе (Бенедетто, 64) - Лукас Перес (Гумбау, 64), Бойе

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль (Мерида, 82), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Диего Лопес (Морланес, 46), Дардер (Эррера, 67) - Эмбарба, Мелендо (Видаль, 75), Ву Лей (Меламед, 46) - де Томас

Предупреждения: Верду, 34, Паласиос, 86, Бигас, 90+3 - Диего Лопес, 74