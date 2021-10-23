Это’О: Для меня всегда победитель "Золотого мяча" - Месси

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это’О считает, что Лео Месси - главный претендент на "Золотой Мяч" в этом году.

"Для меня всегда победитель "Золотого мяча" – Месси. Мне нравится он как футболист, как человек. Для меня он номер один: и то, как он развивался, и то, как он влиял на "Барселону". Мой сын тоже его любит. Мне также долгое время нравится Карим Бензема, но я всегда буду голосовать за Месси – в любом голосовании", – рассказал Это′О.