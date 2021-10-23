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Это’О: Для меня всегда победитель "Золотого мяча" - Месси

Испания
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Самуэль будет голосовать за Лео

Это’О: Для меня всегда победитель "Золотого мяча" - Месси

Новина українською

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это’О считает, что Лео Месси - главный претендент на "Золотой Мяч" в этом году.

"Для меня всегда победитель "Золотого мяча" – Месси. Мне нравится он как футболист, как человек. Для меня он номер один: и то, как он развивался, и то, как он влиял на "Барселону". Мой сын тоже его любит. Мне также долгое время нравится Карим Бензема, но я всегда буду голосовать за Месси – в любом голосовании", – рассказал Это′О.

Камерунец и аргентинец вместе выступали за "блауграну" с 2004 по 2009 год.

Напомним, в ТОП-30 кандидатов от France Football вошли: Николо Барелла ("Интер"), Карим Бензема ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Жоржиньо ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Н’Голо Канте ("Челси"), Симон Кьер ("Милан"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Челси"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("ПСЖ"), Лука Модрич ("Реал"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Мейсон Маунт ("Челси"), Неймар ("ПСЖ"), Педри ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и Луис Суарес ("Атлетико").

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В статье: Лионель Месси Самуэль Это’О
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Источник:
championat.com

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