Примера. Атлетик - Вильярреал 2:1. Субмарина проиграла и потеряла лучшего игрока

Во всех смыслах плохо сложился матч в Бильбао для команды Унаи Эмери. Еще до старта игры она потеряла на разминке Ману Тригейроса, и это было только начало.

"Атлетик" выглядел острее с первых минут. Гол Рауля Гарсии после прострела от Иньяки Уильямса подытожил его преимущество, но это было не все.

Тот же Гарсия, Беренгер и, особенно, Иньиго Мартинес имели прекрасные шансы, чтобы удваивать преимущество, но либо били выше цели, либо здорово играл Рульи. Именно аргентинский вратарь держал "Вильярреал" в игре, пока все было плохо.

Ситуация усугубилась на 21-й минуте, когда на ровном месте замену попросил лидер и лучший бомбардир "Желтой субмарины" Жерар Морено. Он уже пропустил весь старт сезона и, похоже, у форварда случился рецидив.

Возможно, травма вожака добавила гостям злости - вскоре они сравняли счет. Пусть и не по игре, но Франсис Коклен с линии штрафной мощно расстрелял ворота.

Впрочем, "Атлетик" бежал так, что было ясно - одного гола для безопасности не хватит. Настрой был таков, что Рауль Гарсия, кажется, переругался со всеми игроками "Подводников", которые появились на поле. И что думаете? Сработало!

Гости занервничали и в концовке привезли на свои ворота два пенальти! Муниаин легко реализовал первый, а во втором случае отдал мяч Беренгеру - и тот проиграл дуэль Рульи. Вот и доверяй после такого молодым.

Впрочем, промах Алекса не помешал баскам довести дело до логичной победы. В таблице у них 16 очков, и это 6-е место. "Вильярреал" с 11 баллами плетется в нижней части таблицы.

10-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Вильярреал" - 2:1

Голы: Рауль Гарсия, 14, Муниаин, 77 (с пенальти) - Коклен, 32

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Саррага, 87), Венседор, Дани Гарсия (Весга, 90), Муниаин (Нико Уильямс, 88) - Уильямс (Вильялибре, 72), Рауль Гарсия (Сансет, 72)

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Орье, 65), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Пино (Раба, 63), Парехо, Капу, Коклен (Альберто Морено, 63) - Жерар Морено (Чуквезе, 21), Данжума

Предупреждения: Фойт, 54, Альберто Морено, 76, Эступиньян, 80