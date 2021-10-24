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Альба вернулся, Азар не успел: стали известны составы на Эль Классико
"Реал" и "Барса" почти в оптимальных сочетаниях
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" и "Барселона" назвали составы на первое Эль Класико сезона-2021/22. Каталонцы подошли к нему на 8-м месте в Примере, "Сливочные" - на 3-м.
У "Барсы" в последний момент успел выздороветь и вернулся в состав основной левый защитник Жорди Альба. Также отмечаем выход Оскара Мингесы на правый фланг обороны - Серхи Роберто остался в запасе, тогда как Сержиньо Деста Куман отправил в нападение.
У "Реала" не успел до конца восстановиться Эден Азар - его место в старте занял Родриго. В центре поля не нашлось места Феде Вальверде - там Анчелотти сделал ставку на проверенное трио Каземиро - Кроос - Модрич.
Состав "Реала":
¡Nuestro ???????? inicial @FCBarcelona_es! @UnicajaBanco | #ElClásico pic.twitter.com/KfYTgMd1gc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2021
Состав "Барсы":
????????????????̧???? ???????? !! #ElClásico pic.twitter.com/ovQn71XdXu— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021
Матч начнется на "Камп Ноу" в 17:15 по Киеву.
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