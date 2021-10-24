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Альба вернулся, Азар не успел: стали известны составы на Эль Классико

Испания
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"Реал" и "Барса" почти в оптимальных сочетаниях

Альба вернулся, Азар не успел: стали известны составы на Эль Классико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" и "Барселона" назвали составы на первое Эль Класико сезона-2021/22. Каталонцы подошли к нему на 8-м месте в Примере, "Сливочные" - на 3-м.

У "Барсы" в последний момент успел выздороветь и вернулся в состав основной левый защитник Жорди Альба. Также отмечаем выход Оскара Мингесы на правый фланг обороны - Серхи Роберто остался в запасе, тогда как Сержиньо Деста Куман отправил в нападение.

У "Реала" не успел до конца восстановиться Эден Азар - его место в старте занял Родриго. В центре поля не нашлось места Феде Вальверде - там Анчелотти сделал ставку на проверенное трио Каземиро - Кроос - Модрич.

Состав "Реала":

Состав "Барсы":

Матч начнется на "Камп Ноу" в 17:15 по Киеву.

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В статье: Эден Азар Хорди Альба Барселона Реал (Мадрид)
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