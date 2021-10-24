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Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Эль Классико

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.10.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Эль Классико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Испанские гранды подходят к первому в сезоне Эль Класико в хорошем настроении благодаря грандам украинским. "Динамо" и "Шахтер" безропотно проиграли свои матчи "Барсе" и "Реалу" соответственно. Это несколько заткнуло разбушевавшихся критиков.

Безусловно, "Реал" выглядит фаворитом противостояния. За него играет едва ли не главный претендент на Золотой мяч Бензема, быстро прогрессирующий Винисиус, да и в целом состав мадридцев лучше сбалансирован; белых ворон, как Люк де Йонг, у них нет. Тем не менее, не спешите грузить все деньги на "Реал". Это Эль Классико, а значит, будет нервно и жестко.

Трансляция этого и других матчей Лиги чемпионов доступна, если вы являетесь пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже зарегистрированы на MEGOGO, повторно вводить пароль не требуется.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее - 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Трансляция
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