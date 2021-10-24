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Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Эль Классико
Барселона - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.10.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Испанские гранды подходят к первому в сезоне Эль Класико в хорошем настроении благодаря грандам украинским. "Динамо" и "Шахтер" безропотно проиграли свои матчи "Барсе" и "Реалу" соответственно. Это несколько заткнуло разбушевавшихся критиков.
Безусловно, "Реал" выглядит фаворитом противостояния. За него играет едва ли не главный претендент на Золотой мяч Бензема, быстро прогрессирующий Винисиус, да и в целом состав мадридцев лучше сбалансирован; белых ворон, как Люк де Йонг, у них нет. Тем не менее, не спешите грузить все деньги на "Реал". Это Эль Классико, а значит, будет нервно и жестко.
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