Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Эль Классико

Испанские гранды подходят к первому в сезоне Эль Класико в хорошем настроении благодаря грандам украинским. "Динамо" и "Шахтер" безропотно проиграли свои матчи "Барсе" и "Реалу" соответственно. Это несколько заткнуло разбушевавшихся критиков.

Безусловно, "Реал" выглядит фаворитом противостояния. За него играет едва ли не главный претендент на Золотой мяч Бензема, быстро прогрессирующий Винисиус, да и в целом состав мадридцев лучше сбалансирован; белых ворон, как Люк де Йонг, у них нет. Тем не менее, не спешите грузить все деньги на "Реал". Это Эль Классико, а значит, будет нервно и жестко.

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