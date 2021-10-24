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Гави - самый молодой игрок, который вышел в старте на "Эль Классико" в XXI веке
Куман доверил место в основе молодому хавбеку на поединок против "сливочных"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В матче 10-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает мадридский "Реал"
Главный тренер "блауграны "Рональд Куман доверил место в старте на этот поединок 17-летнему Гави.
Таким образом, юный испанский полузащитник стал самым молодым футболистом в XXI веке, который выходил в стартовом составе на "Эль Классико".
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 6 матчах, в которых отметился одной голевой передачей.
???? ???????????????????????? !! ???? Gavi is the youngest #ElClásico starter in the 21st century! ???????????? #DreamTeen pic.twitter.com/aww9yJGUS5— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021
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