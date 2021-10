Гави - самый молодой игрок, который вышел в старте на "Эль Классико" в XXI веке

В матче 10-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает мадридский "Реал"

Главный тренер "блауграны "Рональд Куман доверил место в старте на этот поединок 17-летнему Гави.

Таким образом, юный испанский полузащитник стал самым молодым футболистом в XXI веке, который выходил в стартовом составе на "Эль Классико".

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 6 матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

