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Гави - самый молодой игрок, который вышел в старте на "Эль Классико" в XXI веке

Испания
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Куман доверил место в основе молодому хавбеку на поединок против "сливочных"

Гави - самый молодой игрок, который вышел в старте на "Эль Классико" в XXI веке

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В матче 10-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает мадридский "Реал"

Главный тренер "блауграны "Рональд Куман доверил место в старте на этот поединок 17-летнему Гави.

Таким образом, юный испанский полузащитник стал самым молодым футболистом в XXI веке, который выходил в стартовом составе на "Эль Классико".

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 6 матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Гави
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