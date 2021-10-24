Примера. Барселона - Реал 1:2. Мадрид не впечатлил, но каталонцы еще слабее

Первое Эль Класико сезона-2021/22, скорее, разочаровало в плане качества игры, но, положа руку на сердце, этого ждали. И "Реал", и "Барса" потрепаны кризисом и даже не претендуют на победу в ЛЧ. Когда такое было?

Без Лионеля Месси Класико потеряло в магии, без Серхио Рамоса - в жесткости. Обрести что-то новое клубам пока не особо удается, хотя Винисиус и Фати сегодня старались.

Именно через Вини шло большинство контратак "Реала", которые заканчивались чем-то острым. Он же разогнал решающую голевую атаку, в ходе которой в штрафной оказался Давид Алаба и блестящим ударом с левой поразил дальний угол.

5 - David Alaba ???????? is the fifth player to score on his debut for @realmadrid in #ElClásico in all competitions in the 21st century, after Ronaldo Nazário ???????? in 2003, Ruud van Nistelrooy ???????? in 2006, Raphaël Varane ???????? and Jesé Rodríguez ???????? in 2013. Missile. pic.twitter.com/cDa0O7ojht — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2021

Были у "Реала" и другие шансы. Тот же Винисиус претендовал на пенальти после удачного дриблинга, но ВАР с ним не согласился. Запомнился и заблокированный выстрел Крооса после навеса Бензема.

"Барса", в свою очередь, атаковала исключительно через левый край, где активничали Альба и Депай, но лучший шанс забить имел действовавший справа Дест. Американцу оставалось лишь попасть в створ с десяти метров, а он пробил в каталонское небо. Фати было намного сложнее, но он все же убрал Милитао и бил наверняка, но попал в ногу Алабы. Вот, пожалуй, и все за 45 минут.

После перерыва "Реал" еще плотнее зарылся в оборону, окончательно перейдя в контратакующий режим. Каталонцы выпустили Коутиньо и приготовились к осаде, но ей не хватило конкретики, которую давал Месси или хотя бы Суарес. Получался контроль ради контроля.

Все могло закончиться для "Барсы" еще в середине второй половины, но Дест заблокировал удар Винисиуса, а Бензема с разворота попал точно в тер Штегена. В этом эпизоде, к слову, отмечаем пас Модрича - пожалуй, лучшего полузащитника этого Класико.

4 - @realmadriden have won their last four games in all competitions against Barcelona, their best run in #ElClásico since 1965 (seven, one in Copa del Rey and six in LaLiga). Conquest. pic.twitter.com/DfZCLNzetp — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2021

Самым эффективным форвардом дня на "Камп Ноу" был Винисиус; лучшим защитником - Алаба. Стоит ли удивляться победе "Реала" при таком раскладе? Обмен голами в добавленное время уже ничего не значил - все было решено раньше.

Куман проиграл топ-матч - уже в который раз подряд. В таблице "Барса" осталась 8-й с 15 очками; у "Реала" 20 очков и первое место.

10-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" - 0:2

Голы: Агуэро, 90+6 - Алаба, 32, Васкес, 90+4

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Коутиньо, 46), Эрик Гарсия, Пике, Альба - Гави (Люк де Йонг, 85), Бускетс, Френки де Йонг (Роберто, 74) - Дест, Фати (Агуэро, 74), Депай

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 72, Карвахаль, 90+1), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87)

Предупреждения: Пике, 58 - Менди, 80