Примера. Барселона - Реал 1:2. Мадрид не впечатлил, но каталонцы еще слабее

Первое Эль Класико сезона-2021/22, скорее, разочаровало в плане качества игры, но, положа руку на сердце, этого ждали. И "Реал", и "Барса" потрепаны кризисом и даже не претендуют на победу в ЛЧ. Когда такое было?

Без Лионеля Месси Класико потеряло в магии, без Серхио Рамоса - в жесткости. Обрести что-то новое клубам пока не особо удается, хотя Винисиус и Фати сегодня старались.

Именно через Вини шло большинство контратак "Реала", которые заканчивались чем-то острым. Он же разогнал решающую голевую атаку, в ходе которой в штрафной оказался Давид Алаба и блестящим ударом с левой поразил дальний угол.

5 - David Alaba ???????? is the fifth player to score on his debut for @realmadrid in #ElClásico in all competitions in the 21st century, after Ronaldo Nazário ???????? in 2003, Ruud van Nistelrooy ???????? in 2006, Raphaël Varane ???????? and Jesé Rodríguez ???????? in 2013. Missile. pic.twitter.com/cDa0O7ojht