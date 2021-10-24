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Примера. Барселона - Реал 1:2. Мадрид не впечатлил, но каталонцы еще слабее

Испания
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(2 голосов)

Победила лучше организованная команда

Примера. Барселона - Реал 1:2. Мадрид не впечатлил, но каталонцы еще слабее

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первое Эль Класико сезона-2021/22, скорее, разочаровало в плане качества игры, но, положа руку на сердце, этого ждали. И "Реал", и "Барса" потрепаны кризисом и даже не претендуют на победу в ЛЧ. Когда такое было?

Без Лионеля Месси Класико потеряло в магии, без Серхио Рамоса - в жесткости. Обрести что-то новое клубам пока не особо удается, хотя Винисиус и Фати сегодня старались.

Именно через Вини шло большинство контратак "Реала", которые заканчивались чем-то острым. Он же разогнал решающую голевую атаку, в ходе которой в штрафной оказался Давид Алаба и блестящим ударом с левой поразил дальний угол.

Были у "Реала" и другие шансы. Тот же Винисиус претендовал на пенальти после удачного дриблинга, но ВАР с ним не согласился. Запомнился и заблокированный выстрел Крооса после навеса Бензема.

"Барса", в свою очередь, атаковала исключительно через левый край, где активничали Альба и Депай, но лучший шанс забить имел действовавший справа Дест. Американцу оставалось лишь попасть в створ с десяти метров, а он пробил в каталонское небо. Фати было намного сложнее, но он все же убрал Милитао и бил наверняка, но попал в ногу Алабы. Вот, пожалуй, и все за 45 минут.

После перерыва "Реал" еще плотнее зарылся в оборону, окончательно перейдя в контратакующий режим. Каталонцы выпустили Коутиньо и приготовились к осаде, но ей не хватило конкретики, которую давал Месси или хотя бы Суарес. Получался контроль ради контроля.

Все могло закончиться для "Барсы" еще в середине второй половины, но Дест заблокировал удар Винисиуса, а Бензема с разворота попал точно в тер Штегена. В этом эпизоде, к слову, отмечаем пас Модрича - пожалуй, лучшего полузащитника этого Класико.

Самым эффективным форвардом дня на "Камп Ноу" был Винисиус; лучшим защитником - Алаба. Стоит ли удивляться победе "Реала" при таком раскладе? Обмен голами в добавленное время уже ничего не значил - все было решено раньше.

Куман проиграл топ-матч - уже в который раз подряд. В таблице "Барса" осталась 8-й с 15 очками; у "Реала" 20 очков и первое место.

10-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" - 0:2

Голы: Агуэро, 90+6 - Алаба, 32, Васкес, 90+4

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Коутиньо, 46), Эрик Гарсия, Пике, Альба - Гави (Люк де Йонг, 85), Бускетс, Френки де Йонг (Роберто, 74) - Дест, Фати (Агуэро, 74), Депай

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго (Вальверде, 72, Карвахаль, 90+1), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87)

Предупреждения: Пике, 58 - Менди, 80

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (95)
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Геродот (Винница)
24.10.2021 в 20:23
Барса была командой Месси. Вокруг него все строилось после ухода других лидеров команды. Месси ушел - Барса посыпалась совсем. В команде нет лидера, каким является в Реале Бензема, да и игроков топ-уровня тоже почти нет. Более-менее выделяются только Депай и Френки де Йонг, но они не лидеры. Так что я не стал бы все валить только на Кумана. Но ясно одно - Барса более не топ-клуб Примеры, болтаясь теперь на 8 месте. И у Динамо есть хороший шанс в ответке с ними взять очки в Лиге чемпионов. В отличие от Шахтера перед такой же ответкой, но с Реалом. К сожалению.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
24.10.2021 в 20:13
Середняк да лиги показал неплохую игру для своего уровня и смог минимально проиграть лидеру чемпионата. Каталонцев можно похвалить за этот матч.
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 19:59
Не понимаю, зачем держат Кумана?
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 20:07
Сезон 21-22 фактически Барселона уже пролетела. Максимум - это место в четверке Лиги Чемпионов. Куман как тренер - слабое звено, если сейчас его уволить, то во-первых придется заплатить неустойку за досрочный разрыв контракта, а во-вторых, на сегодня нет замены Куману. Поэтому он досидит до окончания сезона, возможно по итогам которого и будет уволен.
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+2
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 20:14
А самому уйти, если видишь, что не получается, нет гордости совсем???
0
-1
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 20:14
Нормальный тренер не будет сливаться посреди сезона. Причем здесь гордость?
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 20:17
Так не внезапно, и не совсем нормальный...... Рисунка игры вообще нет, нет гибкости тактической, хотя состав нормальный.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 20:18
Кот, я тебе поставил + за разумные рассуждения. Но зачем ты там, ниже, о судьях. Барселона проиграла не судьям.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 19:55
По игре. Приятно видеть как взрослеет Винисиус. Он уже не просто создает и сам же запарывает моменты. В этом сезоне от него реальная польза. Этот парень еще себя покажет. Наконец то хорошо сыграл Алаба (а то уже опасался, что в него вселилось проклятие Азара). Бензема на уровне, но вопрос о преемнике уже просто горячий. Летом нужно усиление на его позицию. Не обязательно Мбаппе или Холланд, но нужен конкретный центр нападения. По раскладу этого сезона Реал - главный претендент на чемпиона Ла Лиги. Барселона же, думаю, лигочемпионовское место все же займет. Болельщикам Барсы на этом этапе (перестройка все-таки) этим следует удовлетвориться. Кроме Севильи и Атлетико я не вижу тех, кто может Барсу подвинуть. Всем здоровья.
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 20:01
У Бензема после Шахтера вроде бы микротравма, так себе он сегодня играл, а во втором тайме минут 5 ходил и держался за заднюю
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+2
-3
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okolegko (Київ)
24.10.2021 в 19:55
Це все фігня. От Ліверпуль дере МЮ 5:0, щей Погба вилучили. Це просто казка якась. ЗІ. Правда, вже двоє травмованих. Не вміє Манчестер програвати
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 20:11
О! Это бальзам на душу. Бегу смотреть.
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+1
0
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:55
Заглянул в Манчестер, а там Салах погром Кришу устроил. Вот это игра, понимаю, а не это испанское горе.
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metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 19:56
Кришу то что? А вот Сульшеру -да, может стоить места.
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+3
0
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 20:09
Если уволят Солскьяера - это будет грандиознейшая ошибка. Это будет грозить МЮ потерей еще 3-4 сезонов, где будет борьба за 5-8 места. Нельзя трогать Оле.
0
0
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 20:13
Чтобы МЮ стал наконец-то цельной командой, им надо в конце концов слить Погба обратно бабушке в Турин и Криша куда-нибудь в Португалию.
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 20:23
Коту - Я понимаю. В свое время тренер Металлиста Лемешко после проигрыша Спартаку 0-7 сказал, что лучше раз проиграть 0-7, а не семь раз по 0-1. Но могут психануть и выгнать, чисто на эмоциях.
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 20:01
Там сумасшедшая игра!!!
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+1
0
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satellite (Харьков)
24.10.2021 в 19:49
ОЖИДАЕМО!!!
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.10.2021 в 19:47
Без вариантов, Реал сильнее на много!
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+4
-1
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:49
Увы, это так. Барсу уничтожили свои же. Сегодня Реал даже не вспотел. Это очередной позор Куманя. И Лапорты..
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:52
Бачу, Барсодрочіусе, ти став дивитися на стан речей у футболі Реально, а не через призму наркотичного сп' яніння...
+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 19:59
Это не позор, точно. У Барсы есть здоровые органы (если так можно выразиться), способные выиграть место в лигу чемпионов. На этот сезон о большем, сам понимаешь, думать не стоит.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 20:06
Алграб, я всегда смотрел на положение вещей в футболе реально, за шо неоднократно получал от своих же по шапке. У тебя короткая память.
+1
-1
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 20:08
Вадим, да, у Барсы ещё остались здоровые органы, но метастазы неумолимо разрастаются.
+1
0
prockop4uck (Киев)
24.10.2021 в 19:44
Беспокойно, вылезай, прогноз горит
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:45
Та він шукає руку Переса... в своїх штанях...
Ответить
+4
-1
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:46
Блохастий вже знайшов...
+4
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 20:18
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
24.10.2021 в 19:42
Если Динамо в следующем матче не возьмет очки с этим недокубом - это будет позор.
Ответить
+3
-2
avatar
Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:43
Ничего Динамо не светит, кроме четвертого места.
Ответить
+2
-3
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:46
Динамо ещё хуже Барсы в разы. Куда им бедолагам...
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+3
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 19:40
Сегодня в редакции будет грандиозная вазелиновая вечеринка. На сцене будет сладкая парочка: Игорек и Рома.
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0
-6
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:41
Вазелин для Чапмана?
Ответить
+1
-5
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 19:48
как яростно минусуют они уже обмазывают друг другу вазелином
0
-5
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:41
Фу! Блохастий гомосєк..
Ответить
+4
-1
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 20:06
Та это видимо альтер эго канадского сказочника, все они там знают кто в редакции что пишет, по имени каждого знают, прям инсайдерская информация у пацанов Когда особо забористые лекарства колют, олень превращается в рыжего кота
+3
-1
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 20:24
не перетворюється, а мутує...
0
0
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:39
Не, в натуре, а где Дариан делся? Как корова языком... Больше десяти лет.. каждый день..
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0
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 19:40
скорее всего, его заблаговременно забанил Игореша.
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Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:48
Монреальський олень мужньо проходить психіатричну ЛКК з метою отримання дозволу на користування інтернетом....
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 20:02
Так вон у вас другой дурачок блохастый, какая разница. Одно парнокопытное сменилось другим
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.10.2021 в 19:33
Ожидаемый результат, только я думал проиграют с большей разницей. Кун вышел и «испортил» мои предположения. Мадрид с победой и это не их проблемы, что к примеру Дест попутал Ла Лигу с NFL , а именно что гол засчитывают если мяч пролетает под перекладиной, а не над ней. Ну и много других мелочей. K заголовку я бы не цеплялся, потому что Барса действительно слаба в играх с серьёзными соперниками, а мы ведь хочет видеть сильную Барсу, а не грозу Алавесов? Ещё очень хочется попросить Red Cat, а раньше Дариана не писать прогнозы. Многолетние наблюдения показывают, что они сбываются, только с точностью наоборот. Всем удачи ! Динамо - чемпион
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МЕS QUE UN CLUB
24.10.2021 в 19:36
як тільки барса позориться, то ти зразу про Динамо згадуєш! вболівальник, бл@
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:38
Витек, все пытаешься срач начать?
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МЕS QUE UN CLUB
24.10.2021 в 19:38
а коли барса обіграла Динамо за допомогою арбітра, то ти приєднався до обсирання Києва! гниль ти
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.10.2021 в 19:54
Желтопузый nugapac, скопируй и поставь комментарий, где я написал « обсирання» о Динамо. Чмо абортированное.
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:44
За NFL пять балов! Хотя Дест ведь американец..
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:31
Вообще тренеры уж сильно всрались во втором тайме, и из-за этого пришлось смотреть унылейший тайм бодания в центральном круге и около штрафной Мадрида. Зато как только в контратаку в конце убежали, сразу 2 гола увидели. Пожалуй самое унылое Класико после нулевки в 19 году, то было еще хуже.
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:33
Про унылое Классико точно.
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:23
Всё, на этой куманьской Барсе можно ставить КРЕСТ окончательно. Гавно полное. Буду пока болеть за Месси. Сегодня с Марселем... Позырю. ))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.10.2021 в 19:25
О, очередной пэсэжопист)))
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:30
Играл бы так Реал, ты бы тоже за МЮ болел...
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:25
За Месси разве что в ЛЧ. Французскую лигу вообще стремно смотреть.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.10.2021 в 19:21
Четверта поспіль перемога Реалу в Ель-Класіко))). Бідний, бідний Алєнь))). А де блохастий тридварас, знову загубився на помийці?))). І цікаво, дядько Спокойно знову буде звинувачувати суддів з рукою Переса?)))
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:22
Во во, ждем блохастого тридвараса, уверенного в победе Барселоны. Ну и про судейство хочется послушать))
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Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:23
Все норм, олень зализує блохастому рани, а Неспокійний розглядає під мікроскопом гру...
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 19:37
смотри, не обо№рись от счастья, чмошник. все видели игру рукой игрока среала в своей штрафной. но вместо пенальти - желтая карточка Пике. это все, что нужно знать о заряженном пересе судейке.
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0
-4
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:43
Тебе знову вкусив монреальський олень, блохастику?....
+4
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.10.2021 в 19:48
Дурень, все видели , что перед тем как мяч попал в руку защитника был толчок ему в спину, только слепой блохастый котенок это не увидел
+3
-1
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:50
+3
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 20:03
Нужно начинать с двух пенальти на ворота Барселоны в первом тайме, когда Вини и Модрича сбили, а потом уже желтую Пике разбирать, когда тянули Крооса в другую сторону, и он зацепил мяч.
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 20:13
тупой бегунок винисисус сам упал в штрафной. и за это должен был получить желтую. но судья-мадридаст был.
0
-3
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 20:28
Тупой бегунок это Ансу "Женя Коноплянка" Фати, у которого после травмы из скиллов осталось сместиться вправо и пробить в защитника
0
0
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:19
Реал победил детей тупого Куманя. Радости полные штаны блъ..
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+1
-5
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:21
А у Реала прям полный состав мировых звезд, такие же дети и дедушки
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-1
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МЕS QUE UN CLUB
24.10.2021 в 19:21
ну ти поплач пригорни кабачка
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.10.2021 в 19:22
Дро, завидуй молча))). Ты же в анонсе гавно метал, что ФКБанкрот выиграет, вместе с блохастым тридварасом)))
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:27
Это были последние всплески надежды... Всё, ну его нах.. я за Барсу больше не болею. Есть же, какой-то предел..
0
-3
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.10.2021 в 19:49
Переключатся полностью на свой Зебасс
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:54
Та хоть, какая-то отдушина. Хотя Кривбасс тоже фигово играет, но ему хоть везёт и есть небольшой шанс на УПЛ.
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 19:18
Не лучшее Эль Классико. Такие принципиальные матчи далеко не всегда бывают зрелищными. Но 3 очка у Реала и Слава Богу. Как же хорошо, что Васкес забил второй гол.
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-2
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:18
Перемогла сильніша Команда...Реал був ближче до 3-0, чим Барса до 1-1...Прикольним вийшов другий гол Реалу: поки Піке скакав як жаба в чужій штрафній, вершкові провели разючу контру, і забили з його зони... З Перемогою!!!
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:16
Всё, окончательно прекращаю болеть за Барсу, пока не уволят шлемазла Куманя. Это Эль-Класико стало последней каплей моего терпения. Ну его нах..
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0
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:18
Да что ты прицепился к Куману? Что ему, самому выйти и какой-нибудь штрафной пробить в своем стиле?
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:35
Это он привёз с собой Деста, который сегодня не забил стопудовый гол. Дест это шлак, второй сорт.
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:36
Дест все-таки защитник, ему простительно. Он поддержка атаки.
0
-2
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 19:57
Дест прежде всего футболист-профи и в рамку ворот с десяти метров обязан попадать. Кумань тоже был защитником...
0
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МЕS QUE UN CLUB
24.10.2021 в 19:20
ще один глор злився
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 19:54
Я всегда болел, болею и буду болеть за Барселону. Именно так живут настоящие поклонники Великого клуба Барселона.
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 20:00
...пока не уволят шлемазла Куманя.
0
0
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:16
Название статьи не соответствует действительности. Что значит, Барса еще слабее? Играли равные команды без преимущества кого-либо. Наиграли на 0-0. Получилось 1-2. Сама игра на Классико не похожа, так, обычная, даже сказал бы, проходная, встреча старых знакомых. Не смотрел Севилью, но, думается, там было интереснее.
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-2
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:19
Ну не надо, там один Бензема мог 2 класть, у Винисиуса дважды мяч выбили перед воротами. А что у Барселоны было кроме гола, ну Деста промах.
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-1
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:21
Да что он там мог класть? Ну пробил в створ, ну и что? А перед Жуниором расступиться должны были, что ли? У Тер Штегена был единственный сейв и то после него забили.
+1
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:28
Да нет, не должны расступаться, но моментов потенциально голевых было больше. Барселона нагнетала во втором тайме, но от этих танцев под штрафной тоже толку мало было.
0
-1
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:19
Ти хоча б гру дивився? Яка нічия?
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МЕS QUE UN CLUB
24.10.2021 в 19:19
алкаш, барса Динамо ледве обіграла за допомою арбітра це позор! а ти сподівався на щось в матчі з Реалом? зовсім вавка в голові? в першому таймі потрібно було ставити 2 пеналя в ворота барси, але арбітр і тут допоміг, бо ель класіко перетворилося б на прохідний матч для Мадрида
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:21
І ще не сподобалися постійні симуляції барсючків, особливо в моменті Гаві з Менді...
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-1
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Loader (Днепр)
24.10.2021 в 19:22
А Жуниор нырял где-то на трибунах, видимо.
+2
-3
Algrab (Костопiль)
24.10.2021 в 19:24
Не сперечаюся...
0
-2
sasha_lv (Львів)
24.10.2021 в 19:15
РЕАЛ !!!!! Браво папа Карло
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:14
Ну такое, матч конечно скучнейший. Сильно сдало Класико по качеству в последние годы. Не потеряли очки и ладно)
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+3
-1
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МЕS QUE UN CLUB
24.10.2021 в 19:14
перемога на класі
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+4
-1
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:14
Во во, такое же чувство)
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hardcorepwnz (Украина)
24.10.2021 в 19:13
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+4
-1


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