Куман: Говорить о том, что нас переиграли, это преувеличение

Наставник "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий матча 10-го тура Ла Лиги, в котором его клуб проиграл "Реалу" (1:2).

"Я результатом недоволен. Думаю, в первом тайме команда играла хорошо. У Деста была возможность вывести нас вперед. Мы знали, что будет тяжело, если "Реал" забьет, учитывая уровень его игры в обороне. Нам не очень хорошо удавались последние передачи, мы не создавали явных моментов, кроме того, что был у Деста.

Проиграв "Реалу" дома, тяжело найти положительные моменты. Команда была хороша в первом тайме, игра была почти равной. Поражение неприятное, но нужно принять его. В Класико теряешь нечто большее, чем три очка. Я это понимаю. Но отступать нельзя, впереди матч в среду. Чемпионат длинный.

Разумеется, следует требовать победы над таким соперником. Мы старались показать, что мы не уступаем "Реалу". Если бы вместо 0:1 счет стал 1:0... Игра была бы другой. Мы прибавляем и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи. Говорить о том, что нас переиграли, неправильно, это преувеличение", – сказал Куман.