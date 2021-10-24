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Куман: Говорить о том, что нас переиграли, это преувеличение

Испания
(1 голосов)

Тренер понимает, что все еще впереди

Куман: Говорить о том, что нас переиграли, это преувеличение

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Барселоны" Роналд Куман дал комментарий матча 10-го тура Ла Лиги, в котором его клуб проиграл "Реалу" (1:2).

"Я результатом недоволен. Думаю, в первом тайме команда играла хорошо. У Деста была возможность вывести нас вперед. Мы знали, что будет тяжело, если "Реал" забьет, учитывая уровень его игры в обороне. Нам не очень хорошо удавались последние передачи, мы не создавали явных моментов, кроме того, что был у Деста.

Проиграв "Реалу" дома, тяжело найти положительные моменты. Команда была хороша в первом тайме, игра была почти равной. Поражение неприятное, но нужно принять его. В Класико теряешь нечто большее, чем три очка. Я это понимаю. Но отступать нельзя, впереди матч в среду. Чемпионат длинный.

Разумеется, следует требовать победы над таким соперником. Мы старались показать, что мы не уступаем "Реалу". Если бы вместо 0:1 счет стал 1:0... Игра была бы другой. Мы прибавляем и близки к тому, чтобы выигрывать большие матчи. Говорить о том, что нас переиграли, неправильно, это преувеличение", – сказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
24.10.2021 в 21:37
Ну всё, это уже клиника. Кумань явно в неадеквате.. О чём дальше можно говорить? И ты Вадим ещё утверждаешь, шо Барсу гробят не изнутри?
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 21:41
Я как раз, такого не утверждаю. Большинство угробленных команд угроблены изнутри. В Украине изнутри угроблен весь чемпионат. Так, что я "в курсе".
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.10.2021 в 21:12
Вас все таки переиграли. А разговор про "если бы" - удел неудачников.
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0
-1


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