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Анчелотти о том, боялся ли, что Барса сравняет: Я никогда сильно не переживаю
Наставник "сливочных" подвел итоги "Эль Класико"
Фото: facebook.com/RealMadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал
"Я рад победе в класико, потому что это самая важная игра. Не очень нравится говорить про соперника, но они также сыграли хороший матч. Нам удалось неплохо сыграть в обороне. В нашей команде много качеств и мастерства, и мы должны наслаждаться этим.
Победа заставляет нас радоваться, потому что игра была сложной. Что касается того, боялся ли я того, что "Барселона" сравняет счет, то могу сказать, что я никогда сильно не переживаю.
Однако всегда немного боишься, пока судья не даст финальный свисток", – рассказал наставник "сливочных".
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