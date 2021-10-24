Анчелотти о том, боялся ли, что Барса сравняет: Я никогда сильно не переживаю

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.

"Я рад победе в класико, потому что это самая важная игра. Не очень нравится говорить про соперника, но они также сыграли хороший матч. Нам удалось неплохо сыграть в обороне. В нашей команде много качеств и мастерства, и мы должны наслаждаться этим.

Победа заставляет нас радоваться, потому что игра была сложной. Что касается того, боялся ли я того, что "Барселона" сравняет счет, то могу сказать, что я никогда сильно не переживаю.

Однако всегда немного боишься, пока судья не даст финальный свисток", – рассказал наставник "сливочных".