  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти о том, боялся ли, что Барса сравняет: Я никогда сильно не переживаю
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти о том, боялся ли, что Барса сравняет: Я никогда сильно не переживаю

Испания
(1 голосов)

Наставник "сливочных" подвел итоги "Эль Класико"

Анчелотти о том, боялся ли, что Барса сравняет: Я никогда сильно не переживаю

Фото: facebook.com/RealMadrid

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над каталонской "Барселоной" в матче 10-го тура испанской Ла Лиги.

"Я рад победе в класико, потому что это самая важная игра. Не очень нравится говорить про соперника, но они также сыграли хороший матч. Нам удалось неплохо сыграть в обороне. В нашей команде много качеств и мастерства, и мы должны наслаждаться этим.

Победа заставляет нас радоваться, потому что игра была сложной. Что касается того, боялся ли я того, что "Барселона" сравняет счет, то могу сказать, что я никогда сильно не переживаю.

Однако всегда немного боишься, пока судья не даст финальный свисток", – рассказал наставник "сливочных".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...