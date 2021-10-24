Примера. Севилья и Бетис поочередно победили в огненных перестрелках

Бывают матчи, когда мяч в ворота не лезет, а бывают, когда в створ залетает абсолютно все, да еще и по немыслимым траекториям. Сегодня на "Писхуане" был второй вариант.

Если перечислять все, что влетало в сетку, то понадобится несколько крупных абзацев. Поэтому просто рекомендуем глянуть голы Оливера Торреса, Мунира Эль Хаддади и первый мяч Хосе Луиса Моралеса - это настоящие шедевры.

"Севилья" заметно превосходила соперника - она втрое чаще била по воротам, класснее двигала мяч и заслужено захватила лидерство уже на старте. Два гола "Леванте" в начале второго тайма, скорее, следствие расслабленности хозяев при счете 4:1. Также помог "Леванте" и ляп на выходе вратаря Марко Дмитровича. Так он место в основе у Буну не отвоюет, это точно.

В таблице "Севилья" благодаря победе набрала 20 очков и присоединилась к группе лидеров в составе "Сосьедада" и "Реала". Ближе к ночи эту троицу может догнать "Атлетико", если обыграет все тот же "Ла Реал".

Касательно "Леванте", то он уже второй раз в сезоне выдал результативное шоу против гранда, но эти матчи - исключения из правил. Против себе подобных "Лягушки" играют отвратительно, и потому лишь 19-е с 5 очками в копилке.

10-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Леванте" - 5:3

Голы: Оливер, 8, Рафа Мир, 24, Диего Карлос, 38, Мунир, 50, Фернандо, 64 - Моралес, 33, 55, Мелеро, 61

"Севилья": Дмитрович - Навас, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Акунья, 78) - Фернандо, Дилейни (Жоан Жордан, 56) - Сусо (Ламела, 69), Оливер (Оскар, 78), Мунир (Окампос, 69) - Рафа Мир

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Мустафи (Робер, 22), Везу, Клерк (Франкеса, 73) - де Фрутос, Мелеро, Радоя (Барди, 46), Пабло Мартинес (Мальса, 46) - Сольдадо (Дани Гомес, 56), Моралес

Предупреждения: Фернандо, 78 - Мальса, 66, Клерк, 70

Матч имени Алекса Морено. Левый защитник "Бетиса" успел дважды побывать в роли героя и один раз - антигероя. Кажется, с ним такое впервые.

Началось все с бесконечных атак "Бетиса", который не позволял "Райо" играть в свой футбол. Оборона новичка элиты вскоре дрогнула - Морено и Хуанми использовали свои шансы на очень высоком уровне. Особенно понравился Алекс - кажется, Димитриевский даже не понял, что произошло.

"Бетис" заслуживал даже больше двух голов, но затем как-то успокоился и перед перерывом все тот же Морено подвел команду, отпасовав на соперника в собственной штрафной. Конечно, "Райо" воспользовался подарком - 2:1.

Со старта второй половины пошел открытый футбол с шансами для обоих. Игра была до гола, и его в быстрой атаке забили гости - Альваро Гарсия пробил между ног Браво.

Казалось, дело пахнет сенсацией, но против был вы уже знаете кто. Алекс Морено, до этого проваливший целый отрезок в чемпионате, сегодня не желал заканчивать на минорной ноте и заработал пенальти, с которого Виллиан Жозе принес "Бетису" победу!

В таблице севильцы после нервного триумфа поднялись на 5-е место с 18 очками. У "Райо Вальекано" 16 баллов и 7-я позиция.

10-й тур. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Райо Вальекано" - 3:2

Голы: Алекс Морено, 22, Хуанми, 24, Виллиан Жозе, 75 (с пенальти) - Нтека, 45+1, Альваро Гарсия, 65

"Бетис": Браво - Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Каналес (Карвалью, 80) - Родри (Гуардадо, 70), Фекир, Хуанми (Лайнес, 70) - Виллиан Жозе (Иглесиас, 88)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес (Паласон, 46), Мараш (Посо, 88), Катена, Фран Гарсия - Сисс (Комесанья, 46), Унаи Лопес - Балью, Трехо (Фалькао, 71), Альваро Гарсия - Нтека (Бебе, 80)

Предупреждения: Эдгар Гонсалес, 32 - Альваро Гарсия, 31, Трехо, 61