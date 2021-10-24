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Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:2. Суарес украл у басков победу

Испания
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Выдающийся перфоманс от Эль Пистолеро

Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:2. Суарес украл у басков победу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй раз за неделю "Атлетико" отыгрался с 0:2. В ЛЧ против "Ливерпуля", однако, это команде Симеоне не помогло - она все равно проиграла. А вот сегодня зацепилась за ничью.

"Реал Сосьедад" без своего травмированного лидера Микеля Оярсабаля выглядел неправдоподобно классно в первом тайме. "Атлетико" почти не имел удобных позиций для ударов, все было перекрыто. Сами же баски изысканно контратаковали.

Гол Серлота получился образцово-показательным - "Ла Реал" в четыре касания прошел все поле, норвежцу оставалось лишь проткнуть мяч мимо Облака, что он и сделал.

Все было так плохо для "Матрасников", что в какой-то момент трибуны "Ванда Метрополитано" запели "Покажите свои яйца!", требуя от своей команды большей активности. Однако тщетно. "Атлетико" бил выше и мимо, и совершенно не контролировал игру. Симеоне ошибся, попробовав схему 4-3-3 - она не работала.

Конечно, в перерыве пошли изменения. Правда, сработали они не сразу. Сперва "Сосьедад" со штрафного забил второй - Исак пробил в угол Облака, и тот "привез".

Тем не менее, это уже был другой "Атлетико", и против него "Ла Реалу" игралось на порядок сложнее, чем до перерыва. 100500-й навес в штрафную басков на 61-й минуте привел к голу Суареса со второго этажа - Луис перепрыгнул сразу двоих.

На этом уругваец не остановился и продолжал расшатывать оборону "Сосьедада", аж пока не добился фола на себе от Мерино. Арбитр его не увидел, но помог ВАР, а Луис с точки не промазал. Что ни говори, он слишком силен для 34 лет.

В таблице геройства Эль Пистолеро помогли "Атлетико" выйти на 4-е место с 18 очками. "Сосьедад" вернулся на чистую первую строчку, имея в активе 21 балл. Могло, конечно, быть и 23, но и так неплохо.

10-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:2

Голы: Суарес, 61, 77 (с пенальти) - Серлот, 7, Исак, 48

"Атлетико": Облак - Трипьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 73), Ренан Лоди (Кондогбья, 58) - де Пауль (Корреа, 58), Коке, Лемар (Карраско, 46) - Гризманн (Матеус Кунья, 73), Суарес, Жоау Феликс

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Ле Норман, Субельдия - Сальдуа (Турьентес, 64), Гевара (Янузай, 88), Мерино, Горосабель - Давид Сильва (Пачеко, 63) - Исак (Порту, 64), Серлот (Лобете, 89)

Предупреждения: Фелипе, 31 - Сальдуа, 41, Элустондо, 68, Мерино, 76

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
25.10.2021 в 00:27
Ідійоти аналонські,такого гравця вигнати
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