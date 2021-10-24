Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:2. Суарес украл у басков победу

Второй раз за неделю "Атлетико" отыгрался с 0:2. В ЛЧ против "Ливерпуля", однако, это команде Симеоне не помогло - она все равно проиграла. А вот сегодня зацепилась за ничью.

"Реал Сосьедад" без своего травмированного лидера Микеля Оярсабаля выглядел неправдоподобно классно в первом тайме. "Атлетико" почти не имел удобных позиций для ударов, все было перекрыто. Сами же баски изысканно контратаковали.

Гол Серлота получился образцово-показательным - "Ла Реал" в четыре касания прошел все поле, норвежцу оставалось лишь проткнуть мяч мимо Облака, что он и сделал.

1+1 - @RealSociedadEN's Alexander Isak ???????? has become the first player to both score and assist in a @LaLigaEN game against Atlético at Wanda Metropolitano - the last to do so at the Vicente Calderón was Cristiano Ronaldo ???????? in April 2012 (three goals and an assist). Ace. pic.twitter.com/j5fuH0vhdP — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2021

Все было так плохо для "Матрасников", что в какой-то момент трибуны "Ванда Метрополитано" запели "Покажите свои яйца!", требуя от своей команды большей активности. Однако тщетно. "Атлетико" бил выше и мимо, и совершенно не контролировал игру. Симеоне ошибся, попробовав схему 4-3-3 - она не работала.

Конечно, в перерыве пошли изменения. Правда, сработали они не сразу. Сперва "Сосьедад" со штрафного забил второй - Исак пробил в угол Облака, и тот "привез".

Тем не менее, это уже был другой "Атлетико", и против него "Ла Реалу" игралось на порядок сложнее, чем до перерыва. 100500-й навес в штрафную басков на 61-й минуте привел к голу Суареса со второго этажа - Луис перепрыгнул сразу двоих.

На этом уругваец не остановился и продолжал расшатывать оборону "Сосьедада", аж пока не добился фола на себе от Мерино. Арбитр его не увидел, но помог ВАР, а Луис с точки не промазал. Что ни говори, он слишком силен для 34 лет.

1 - @atletienglish have won more points from losing positions than any other side in the top five European leagues in 2021 (25) and they’ve won the most points after conceding the first goal of the game in LaLiga this season (8). Faith. pic.twitter.com/2A8H9gSVFf — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2021

В таблице геройства Эль Пистолеро помогли "Атлетико" выйти на 4-е место с 18 очками. "Сосьедад" вернулся на чистую первую строчку, имея в активе 21 балл. Могло, конечно, быть и 23, но и так неплохо.

10-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:2

Голы: Суарес, 61, 77 (с пенальти) - Серлот, 7, Исак, 48

"Атлетико": Облак - Трипьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 73), Ренан Лоди (Кондогбья, 58) - де Пауль (Корреа, 58), Коке, Лемар (Карраско, 46) - Гризманн (Матеус Кунья, 73), Суарес, Жоау Феликс

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Ле Норман, Субельдия - Сальдуа (Турьентес, 64), Гевара (Янузай, 88), Мерино, Горосабель - Давид Сильва (Пачеко, 63) - Исак (Порту, 64), Серлот (Лобете, 89)

Предупреждения: Фелипе, 31 - Сальдуа, 41, Элустондо, 68, Мерино, 76