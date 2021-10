Примера. Атлетико - Реал Сосьедад 2:2. Суарес украл у басков победу

Второй раз за неделю "Атлетико" отыгрался с 0:2. В ЛЧ против "Ливерпуля", однако, это команде Симеоне не помогло - она все равно проиграла. А вот сегодня зацепилась за ничью.

"Реал Сосьедад" без своего травмированного лидера Микеля Оярсабаля выглядел неправдоподобно классно в первом тайме. "Атлетико" почти не имел удобных позиций для ударов, все было перекрыто. Сами же баски изысканно контратаковали.

Гол Серлота получился образцово-показательным - "Ла Реал" в четыре касания прошел все поле, норвежцу оставалось лишь проткнуть мяч мимо Облака, что он и сделал.

1+1 - @RealSociedadEN's Alexander Isak ???????? has become the first player to both score and assist in a @LaLigaEN game against Atlético at Wanda Metropolitano - the last to do so at the Vicente Calderón was Cristiano Ronaldo ???????? in April 2012 (three goals and an assist). Ace. pic.twitter.com/j5fuH0vhdP