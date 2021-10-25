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Фаны Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения от Реала - ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Болельщики не простили поражение в Эль Класико

Фаны Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения от Реала - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Барселоны" раскритиковали работу главного тренера команды Рональда Кумана после поединка на Камп Ноу. Они не простили наставнику поражение в Эль Класико от мадридского "Реала" со счетом 1:2.

По завершении матча 10-тура Ла Лиги фанаты окружили автомобиль коуча, когда тот пытался покинуть стадион. Недовольные болельщики начали стучать по машине и громко кричать. Куман с усилием избавился от фанов, дождался паузы в протестах, надавил на газ и наконец выехал с арены.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (2)
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zafo36
25.10.2021 в 09:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.10.2021 в 09:00
Могли і побить.
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