Фаны Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения от Реала - ВИДЕО

Фанаты "Барселоны" раскритиковали работу главного тренера команды Рональда Кумана после поединка на Камп Ноу. Они не простили наставнику поражение в Эль Класико от мадридского "Реала" со счетом 1:2.

По завершении матча 10-тура Ла Лиги фанаты окружили автомобиль коуча, когда тот пытался покинуть стадион. Недовольные болельщики начали стучать по машине и громко кричать. Куман с усилием избавился от фанов, дождался паузы в протестах, надавил на газ и наконец выехал с арены.