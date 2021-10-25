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Фаны Барселоны напали на автомобиль Кумана после поражения от Реала - ВИДЕО
Болельщики не простили поражение в Эль Класико
Getty Images / Global Images Ukraine
Фанаты "Барселоны" раскритиковали работу главного тренера команды Рональда Кумана после поединка на Камп Ноу. Они не простили наставнику поражение в Эль Класико от мадридского "Реала" со счетом 1:2.
По завершении матча 10-тура Ла Лиги фанаты окружили автомобиль коуча, когда тот пытался покинуть стадион. Недовольные болельщики начали стучать по машине и громко кричать. Куман с усилием избавился от фанов, дождался паузы в протестах, надавил на газ и наконец выехал с арены.
Koeman pic.twitter.com/A224fuXmqw— CRUYFFISMO (@1899Gallego) October 24, 2021
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