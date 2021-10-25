Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала получил травму в Эль Класико

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде получили травмы в матче 10-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (2:1). Об этом сообщает Sport.es.

Вальверде вышел в середине второго тайма, однако спустя 20 минут после появления на газоне был заменен обратно из-за травмы. Полузащитник пожаловался на проблемы с коленом.

Куртуа почувствовал дискомфорт в правой ноге при выбивании мяча в одном из эпизодов.

В понедельник оба футболиста пройдут дополнительные обследования.

Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин является дублером Тибо Куртуа, но в текущем сезоне еще не играл.