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Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала получил травму в Эль Класико

Испания
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Также травмировался и Федерико Вальверде

Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала получил травму в Эль Класико

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа и полузащитник Федерико Вальверде получили травмы в матче 10-го тура Ла Лиги против "Барселоны" (2:1). Об этом сообщает Sport.es.

Вальверде вышел в середине второго тайма, однако спустя 20 минут после появления на газоне был заменен обратно из-за травмы. Полузащитник пожаловался на проблемы с коленом.

Куртуа почувствовал дискомфорт в правой ноге при выбивании мяча в одном из эпизодов.

В понедельник оба футболиста пройдут дополнительные обследования.

Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин является дублером Тибо Куртуа, но в текущем сезоне еще не играл.

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В статье: Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Андрей Лунин
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.10.2021 в 10:46
Дрюха выйдет на Шахту
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